Красная Поляна

Главное место для катания на сноуборде и горных лыжах — это Красная Поляна, российский горнолыжный Лас-Вегас. Собственно, сама Красная Поляна — это небольшой поселок, рядом с которым расположены крупные горнолыжные курорты. К Олимпиаде-2014 здесь была построена необходимая инфраструктура для сноуборда, горнолыжного спорта, биатлона, фристайла и даже прыжков на лыжах с трамплина, бобслея и скелетона.

Климат здесь мягкий, но влажный морской воздух конденсируется в легкий и скользкий снег, которого в Красной Поляне всегда много.

Если вы не можете сделать ноузпресс в парке или проехать по рейлу, вы всегда сможете эффектно зайти в бар рядом с канаткой: помимо спортивных сооружений, в Красной Поляне лучшие бары. В сезон вечеринки во многих заведениях по размаху превосходят московские.