СпецпроектыГде заниматься зимними
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Гид для тех, кто хочет провести отпуск или каникулы на природе
Зимой хочется уехать из загазованного города кататься на сноуборде или, скажем, заняться лыжным туризмом. В нашем тесте, сделанном совместно с магазином «Спорт-Марафон», мы выяснили, какой вид спорта вам больше подходит. Теперь же рассказываем о главных местах, куда горожанин может выбраться.
Все виды спорта
Красная Поляна
Главное место для катания на сноуборде и горных лыжах — это Красная Поляна, российский горнолыжный Лас-Вегас. Собственно, сама Красная Поляна — это небольшой поселок, рядом с которым расположены крупные горнолыжные курорты. К Олимпиаде-2014 здесь была построена необходимая инфраструктура для сноуборда, горнолыжного спорта, биатлона, фристайла и даже прыжков на лыжах с трамплина, бобслея и скелетона.
Климат здесь мягкий, но влажный морской воздух конденсируется в легкий и скользкий снег, которого в Красной Поляне всегда много.
Если вы не можете сделать ноузпресс в парке или проехать по рейлу, вы всегда сможете эффектно зайти в бар рядом с канаткой: помимо спортивных сооружений, в Красной Поляне лучшие бары. В сезон вечеринки во многих заведениях по размаху превосходят московские.
Эльбрус
Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы — привлекает не только альпинистов, пытающихся ее покорить, но и лыжников, сноубордистов, ледолазов. На южных склонах горы, в 150 километрах от Нальчика, находится горнолыжный курорт «Эльбрус Азау». Несмотря на то что здесь есть подъемники, ратраки и система искусственного оснежения склонов, инфраструктура все-таки проигрывает Красной Поляне. Зато есть возможность почувствовать драйв от катания по высокогорным склонам потухшего вулкана.
На большинстве трасс «Эльбрус Азау» сезон начинается с ноября и заканчивается в мае. На высотах более 3800 метров кататься можно круглый год, но на эти участки надо добираться на ратраках. Климат здесь довольно мягкий, и морозы благодаря низкой влажности переносятся относительно легко.
На каскадах замерзших водопадов в Приэльбрусье также можно заниматься ледолазанием — например, на северном склоне Баксанского ущелья, на километр выше от города Тырныауза. От замерзшего водопада высотой 90 метров и шириной у основания около 15–20 метров замирает дух у тех, кто готов идти в течение часа по заросшему лесом склону.
Байкал
Озеро Байкал — пожалуй, лучшее и, возможно, единственное место для похода на коньках в России. Там складываются уникальные условия для подобного подвига — толстый и полностью прозрачный лед. За счет сильных ветров на его поверхности практически нет снега. Здесь есть маршруты как для желающих совершить героическую двухнедельную вылазку с ночевками на голом льду в палатках, так и относительно легкие — от одного комфортного приюта к другому вокруг острова Ольхон, расположенного в центральной части Байкала.
Оптимальное время для такого мероприятия — февраль или март. Холода в это время на озере все еще нешуточные. На маршруте могут встретиться участки ледовых торосов, которые нужно преодолевать пешком.
«Сорочаны»
Горными лыжами и сноубордом лучше всего, конечно, заниматься непосредственно в горах. Но, как мы помним из рассказов Сергея Довлатова, часто приходится идти на компромиссы, что в нашем случае — холмы Подмосковья: «Сорочаны».
«Сорочаны», конечно, не высокогорный курорт, высота горы — 250 метров. Но склон находится всего в двух часах езды от Москвы, поэтому сюда идеально выбираться в выходные. Сезон длится с середины декабря до апреля. В самые холодные дни температура, как правило, не опускается ниже –15 °C. Трассы оборудованы системой оснежения склонов, поэтому оттепели с температурой до +6 °C не страшны.
«Игора»
«Игора» — самая высокая точка Ленинградской области — это те же «Сорочаны», только для жителей Северной столицы. Максимальный перепад высот — 120, длина — 1210 метров. Но привыкать к холмам вредно и опасно — в горах колени начинают дрожать от страха уже в кабинке подъемника.
Кировск
Кировск — это не только очарование унылых и депрессивных хрущевок и неописуемой красоты природа Кольского полуострова, но и вполне себе годное место для занятия сноубордом и горными лыжами: в районе города три подготовленных горнолыжных склона. В окрестностях Кировска можно заниматься фрирайдом и бэккантри. Сезон начинается в ноябре и заканчивается в июне, но лучшее время для катания — конечно, март-апрель.
Местный комплекс «Большой Вудъявр» вполне подходит для тех, кто не первый год в бизнесе. Это самый высокогорный курорт не только Хибинского массива, но и всего северо-запада России. Горнолыжные трассы здесь начинаются с высоты 1060 метров.
Есть и «Кукисвумчорр», склон которого узкий и крутой — он больше подходит для фрирайда. Здесь проходят ежегодные соревнования по фрирайду Khibiny Open Cup.
Многие говорят, что здесь лавиноопасно, однако это неверно: опасно только в лавинных очагах за пределами курорта. Помимо всего прочего, Хибины и Ловозерские тундры — идеальное место для занятия лыжным туризмом и снегоступингом
Домбай
Кататься в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии начали в 1960-х. Трассы подходят всем: здесь есть как «лягушатники», так и пологие участки.
Сезон — с середины декабря до середины апреля. Хотя здесь трассы трех уровней сложности (простой, средний и сложный), большая часть имеет несложный микрорельеф и умеренный наклон, предназначена для спокойного катания.
Домбай привлекает и любителей внетрассового катания. Для фрирайда есть несколько маршрутов — основная часть проходит на северном склоне Мусса-Ачитара с последующим выходом на трассу Теберда — Домбай или в ущелье Гоначхир.
Мамай
Горы Средней Сибири, в частности Мамай, хоть и набирают популярность, но большей части российского фрирайд-сообщества все-таки пока неизвестны. Мамайское ущелье — идеальное место для скитура — находится на побережье Байкала. С ноября по май здесь очень много снега: метр за ночь — не предел. Зимы мягкие, ветра умеренные. Высоты — около 1600 метров, а перепады в районе 700, человек с нормальной физической формы вполне может справиться. Катание по нежному снежку с видом на Байкал стоит того, чтобы прогуляться несколько часов. Жить можно в поселке Выдрино, на базе отдыха или в палатках около горы.
Камчатка
Камчатка — едва ли не лучшее место для хели-ски не только в нашей необъятной стране, но и в мире. Здесь у вас есть возможность долететь на вертолете до вершины вулкана, махнуть вниз, доехать до океана и, можно сказать, прямо на лыжах окунуться в горячие источники. Советуем присмотреться к Вилючинскому вулкану, который расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, за Авачинской бухтой.
Шерегеш
Покататься на лыжах и сноуборде можно не только на Кавказе, Камчатке или, скажем, на Кольском полуострове, но и на Алтае. Шерегеш — жемчужина Сибири, его интересный рельеф в первую очередь привлекает любителей фрирайда. Но здесь еще и лучшие трассы Западной Сибири, которые имеют международный стандарт FIS. Самая высокая точка здесь — 1570 метров, перепад высот — 630 метров. В прошлом сезоне Шерегеш стал самым популярным горнолыжным курортом России, там побывало более миллиона туристов.
Полярный Урал
Полярный Урал — это уже настоящий Крайний Север, жить здесь настолько тяжело, что местным предоставляют льготы. Хорошая рекомендация для любителей походов на лыжах. Добираться сюда легче, чем, скажем, на Приполярный Урал. Для лыжного туризма интерес представляют два места: Пайер и Оченырд. Территория Полярного Урала, конечно, бескрайняя, но горы здесь однообразные и, за исключением названных мест, не особо интересны. Зато здесь есть все необходимые атрибуты: холод, полярная ночь, северное сияние, тундра и заструги.
Подмосковье
В Подмосковье можно заниматься всеми видами спорта из нашего списка. Хотя, конечно, это серьезный компромисс по сравнению с более аутентичными местами. Тем не менее ледолазы оценят «сосульку» в деревне Жихарево. Высота — 14 метров, башня состоит из трех основных частей: западной и восточной стены шириной четыре метра и столба.
Кроме того, любители лыжного туризма, которые по каким-то причинам не могут поехать на Алтай, в Саяны или Полярный Урал, могут облюбовать маршруты, например, в Звенигороде.
Бегать зимой можно не только по обледенелым набережным Москва-реки, но и по живописным лесопаркам Подмосковья: Мещерскому, Томилинскому, Красногорскому, Лосиному острову и всем тем, которые вам ближе и любимее, ведь в беге нет никаких ограничений.
Киров
В последние пару десятилетий ледолазание постепенно выходит за пределы естественной среды, и во многих городах появляются специальные конструкции — так называемые сосульки. Одна из таких «сосулек», например, находится в кировском спорткомплексе «Трамплин», где многие годы куют чемпионов мира по ледолазанию.
Саяны
Саяны — это целая горная страна, на территории которой находятся два уникальных заповедника дикой природы — Саяно-Шушенский и «Столбы». Зимние Саяны — это традиционное место для автономного лыжного туризма. В последнее время район приобретает все большую популярность для занятий скитуром, который подразумевает меньшую автономность. Территория Саян настолько огромная, что там любой может найти то, что ему нужно, — от просторов, где на многие километры не встретишь ни одной лыжни, до горнолыжного комплекса в Ергаках, где есть все для комфортного проживания и катания. Разумеется, также возможны походы на снегоступах. Но в удаленной от цивилизации местности нужно быть осторожным — дикие животные самых разных размеров водятся в изобилии.
Алтай
Алтай — это преимущественно альпинистский район. Впрочем, подняться в январе на Белуху желающих не так уж и много. Вместо этого можно выбрать один из десятка горнолыжных спотов: «Манжерок», «Бирюзовая Катунь», «Семинский перевал», «Гора Веселая». Ледолазов на Алтае может привлечь множество замерзших горных водопадов, по которым можно полазать, предварительно прокатившись на снегоходе. Кроме того, Алтай – одно из главных направлений для любителей лыжного туризма. Здесь есть различные по продолжительности и сложности маршруты, которые подойдут всем. Советуем туры к Абаканскому и Катунскому хребтам, а также путешествие на плато Укок.