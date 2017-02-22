СпецпроектыКак выбрать экипировку для зимнего бега и горных лыж
Что надеть, чтобы не перегреться и не замерзнуть
В нашем тесте мы выяснили, какой зимний вид спорта вам больше подходит, а затем рассказали о главных местах, куда горожанин может выбраться. Теперь же настало время разобраться с тем, какую экипировку лучше всего купить. Чтобы облегчить вам задачу, совместно с магазином «Спорт-Марафон» мы собрали полезные советы и заодно выбрали примеры удачной экипировки.
Горные лыжи
Чтобы удовольствие от катания на горнолыжном склоне не омрачали капризы переменчивой погоды, нужно правильно экипироваться.
Одевайтесь в несколько слоев, которые можно комбинировать в зависимости от погоды.
Термобелье отводит влагу от тела во время катания. Следующий слой — утепляющий: это флис или, если на улице холодно, тонкая куртка из пуха или синтетических заменителей. Это обеспечит хорошую теплоизоляцию и отведет влагу от тела. Сверху надеваем куртку и брюки с мембраной, они защитят от снега, влаги, холода и ветра. Одежда должна сидеть на вас плотно, но не сковывать движения. Не забывайте об удобных перчатках с мембраной: они защитят руки от холода и влаги.
Обязательные аксессуары — горнолыжная маска и шлем, они предохраняют глаза от ветра, снега и ярких солнечных лучей, а голову — от травм.
Горнолыжные ботинки нужно выбирать тщательно: они должны быть комфортными, но при этом сидеть на вас плотно, чтобы вы могли управлять лыжами.
Лыжи следует подбирать под ваш рост и уровень катания. Например, для обычных трасс рекомендуется выбирать лыжи на 10 сантиметров короче вашего роста. Жесткость зависит от опыта владельца. Начинающему спортсмену подойдут мягкие, так как они не потребуют значительных усилий, чтобы стабильно войти в поворот.
Горные лыжи Stockli OTwo Motion с креплениями E Lithium 10 O2
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Технологичные и легкие лыжи с деревянным сердечником, усиленным бамбуковыми стрингерами и титаналовыми пластинами. За счет этого они очень динамичные, стабильные и цепкие, идеально подходят даже для катания по жестким и ледяным склонам.
Горнолыжный шлем Kask Lifestyle Lady
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Раньше любители горных лыж отказывались от шлемов из-за громоздкости и неудобства, однако делать этого не стоит: 60% смертей на склоне вызвано травмой головы. Технологии не стоят на месте, и теперь можно выбрать легкие модели с множеством регулировок, хорошей терморегуляцией и панорамными визорами.
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Куртку лучше выбирать из эластичных материалов: они не сковывают движения во время катания. Легкий утеплитель защищает от холода, а на случай мокрого снега или дождя есть мембрана. Так как при катании велик шанс упасть в снег, в куртке должна быть снегозащитная юбка-подстежка и манжеты на рукавах. В плохую погоду пригодится высокий воротник и капюшон с регулировкой объема, который можно надеть поверх шлема. В солнечную погоду с вентиляционными молниями кататься намного комфортнее.
Горнолыжные палки Komperdell Alpine Universal Carbon Bamboo
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Горнолыжные палки помогают правильно выполнять повороты, сохранять баланс во время спуска, передвигаться на пологих участках и маневрировать около подъемника. Для безопасной езды и правильной техники катания палки прежде всего надо правильно выбрать по длине. Она подбирается по росту спортсмена и как правило чуть меньше 3/4 собственного роста.
Перчатки Hestra Primaloft Leather
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Перчатки — важнейший аксессуар в заснеженных горах. Они берегут руки от обморожения и травм. Эта модель двухслойная, со съемными внутренними перчатками. Внешние — плотные, с армированной кожей и анатомической конструкцией, они теплые, удобные и износостойкие. Удлиненный крой и регулируемые манжеты не дадут вам набрать снега в перчатки, катаясь по целине. Опытные спортсмены берут с собой на склон запасную пару.
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В горнолыжных брюках должна быть хорошая мембрана, которая не позволит вам промокнуть и вспотеть (в Mountain Force Epic — показатели высокие), встроенные снегозащитные гетры, регулировка по объему талии, эргономичный крой, легкий утеплитель и стретчевые ткани, чтобы не сковывать движения.
Горнолыжные ботинки Salomon X PRO Custom Heat
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Подобрать ботинки зачастую бывает труднее всего, однако, сделав это правильно, вы будете эффективно управлять лыжами и чувствовать себя комфортно. Эта модель учитывает индивидуальные особенности ваших ног. В них также есть встроенная система подогрева.
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Пулон можно использовать как термобелье или дополнительный утепляющий слой. Эргономичный крой, плоские швы и высокий воротник — важные характеристики, которые стоит учитывать при выборе базового слоя одежды. Приятный бонус — антибактериальная пропитка и антипилинговая обработка, чтобы не образовывались катышки и он долго выглядел как новый.
Лыжи следует подбирать под ваш рост и уровень катания. Например, для обычных трасс рекомендуется выбирать лыжи на 10 сантиметров короче вашего роста. Жесткость зависит от опыта владельца. Начинающему спортсмену подойдут мягкие, так как они не потребуют значительных усилий, чтобы стабильно войти в поворот.
Зимний бег
Существует мнение, что пробежка в холодную погоду приведет к переохлаждению и простуде. Но если следовать простым правилам, то низкая температура воздуха и продувной ветер не станут препятствием.
Опытные спортсмены знают, что главное правило зимнего бега — не останавливаться, в большинстве случаев именно остановки приводят к переохлаждению. Очень важно и правильно одеться так, чтобы не было ни холодно, ни жарко. Поэтому основное правило экипировки для бега зимой — многослойность. Первый слой — это технологичное термобелье, которое будет отводить влагу от тела, второй — утепляющий, и, наконец, третий защитит от ветра, снега и дождя. Слои можно по-разному комбинировать в зависимости от погоды.
Зимой улицы и дорожки в парках часто бывают покрыты льдом или слякотью, поэтому особое внимание нужно уделить обуви: гораздо комфортнее будет бегать в кроссовках с мембраной и подошвой с агрессивным протектором, лучше всего с шипами. Как и в любой другой сезон, кроссовки лучше подбирать с учетом ваших индивидуальных особенностей бега. Легкая шапка, непродуваемые перчатки, повязка на шею и удобные носки сделают пробежку комфортнее.
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Бегуны рекомендуют не пренебрегать шапкой, когда столбик термометра опускается ниже нуля. Haglöfs подойдет: она будет держать голову в тепле, защищать от пронизывающего ветра и при этом хорошо дышать, чтобы вывести лишнее тепло.
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Бандана — самая универсальная вещь в гардеробе. Защищая от ветра, она заменит шарф, шапку, повязку или балаклаву.
Куртка женская Arc'teryx Atom LT
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Эта куртка подойдет как отдельный элемент одежды в сухую погоду, так и в качестве среднего слоя, когда холодно, ветрено и мокро. Эластичные материалы не сковывают движения, а невесомый дышащий утеплитель Coreloft сохраняет тепло.
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Универсальное термобелье из технологичного материала Polartec Power Dry, которое впитывает пот и отводит его наружу. Для защиты от холода в пулоне предусмотрены эргономичный капюшон и эластичные манжеты на руках. Плоские швы не будут натирать даже при длительных тренировках. Термобелье не должно очень сильно облегать, чтобы не сковывать движения, но и висеть на вас не должно.
Тайтсы X-Bionic Running The Trick OW LG
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В технологичных беговых тайтсах вставки в одних зонах отводят влагу от тела и переносят ее туда, где необходимо дополнительное охлаждение. В области коленей, наоборот, находится зона с утеплением, это снижает риск травмировать их. Локальная компрессия усиливает кровоток, что, в свою очередь, помогает бегуну быстрее восстановиться.
Кроссовки Haglöfs Gram Spike II GT
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Зимой вам, вероятнее всего, будут попадаться заледенелые участки, а значит, лучше выбрать кроссовки с металлическими шипами — это снизит риск падения. При этом не нужно забывать об амортизации и защите от ударных нагрузок. Мембрана Gore-Tex защитит ноги от слякоти, хотя, конечно, иногда снег может попасть сверху внутрь обуви.
Зимой улицы и дорожки в парках часто бывают покрыты льдом или слякотью, поэтому особое внимание нужно уделить обуви: гораздо комфортнее будет бегать в кроссовках с мембраной и подошвой с агрессивным протектором, лучше всего с шипами. Как и в любой другой сезон, кроссовки лучше подбирать с учетом ваших индивидуальных особенностей бега. Легкая шапка, непродуваемые перчатки, повязка на шею и удобные носки сделают пробежку комфортнее.
Скитур и фрирайд
Скитуристы и фрирайдеры, как правило, подолгу автономно находятся в заснеженных горах, поэтому нужно серьезно отнестись к подбору снаряжения. Чтобы при подъеме и спуске не проваливаться в снег, используйте облегченные, но широкие лыжи, на которые наклеивается камус. Ботинки и крепления сконструированы так, что позволяют отрывать пятку от лыж при движении в гору и жестко фиксировать ногу при спуске.
Длину палок можно регулировать — скитурист может адаптировать ее для спусков и подъемов. Для безопасности также нужно пользоваться лавинным снаряжением и шлемом. В сложные маршруты надо брать с собой и уметь пользоваться альпинистским снаряжением: веревками, карабинами, ледорубом, спусковым устройством. Нельзя забывать и о технологичной одежде, которая регулирует теплообмен: не дает вспотеть, замерзнуть и промокнуть.
Горнолыжный шлем Salomon MTN Lab
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В выборе шлема много нюансов, которые являются темой для отдельной статьи. Главное — учитывать две важные детали: он должен быть легким и иметь продуманную систему регулировки, чтобы удобно сидеть на голове. Покупая шлем, обязательно возьмите с собой основную маску: важно, чтобы они сочетались.
Горные лыжи Scott Superguide 105
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Хорошие лыжи делают из прочных и легких материалов. В этой модели сердечник деревянный, вставки из титанала, которые предотвращают поломку лыж и креплений. Слой карбона обеспечивает жесткость при минимальном весе.
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Куртка должна быть легкой, прочной, не сковывать движения во время катания, а также хорошо защищать от влаги и ветра. Паропроницаемая мембрана и дополнительная вентиляция, как в Haglöfs Touring Proof, обеспечивают комфорт даже при высокой активности. Удобные карманы и регулировки — приятные дополнительные бонусы.
Телескопические палки Black Diamond Boundary
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Палки с регулируемой высотой очень удобны как для движения вверх по склону, так и при спуске. Эта модель сделана из легкого и прочного алюминия, имеет надежные замки из нержавеющей стали и удобную ручку с темляком.
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Брюки для фрирайда и скитура нужно покупать с мембранными материалами: они защищают от влаги и ветра. Еще лучше, когда есть вентиляция, подтяжки, встроенные снегозащитные гетры и высокий пояс, как в этой модели. Крой должен быть эргономичным, а материалы — эластичными, чтобы не сковывать движения. Как правило, брюки для скитура и фрирайда без утепления, потому что при активном движении в нем нет необходимости.
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Рюкзак для катания по целине должен иметь крепления для снаряжения, чтобы переносить лыжи или сноуборд, потому что фрирайдерам временами приходится идти пешком. Желательно, чтобы он также имел встроенную защиту спины. Часто хорошие рюкзаки совмещают в себе функции лавинных спасательных средств.
Ледоруб Petzl Glacier Literide
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В скитуре важно экономить каждый грамм, поэтому ледорубы должны быть легкими. Представленная модель как раз из таких: компактная и удобная, прекрасно подходит для быстрых восхождений в легком стиле. Ледоруб хорошо зарекомендовал себя как на снегу, так и на фирне и льду, благодаря прочному клюву из стали.
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В ботинках для скитура нога должна гнуться при движении вверх и надежно фиксироваться при спуске. Кроме того, обувь обычно имеет небольшой вес благодаря использованию ультралегких материалов.
Лавинный датчик Pieps DSP Sport
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В случае схода лавины устройство поможет друзьям и спасателям быстро найти вас под слоем снега. Если же вы стали свидетелем попадания в лавину человека, датчик быстро превращается в полноценное поисковое устройство. Лавинные датчики многим спасают жизнь, поэтому находиться вне подготовленных трасс без него строго не рекомендуется.
Термобелье X-Bionic Accumulator Evo
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Термобелье должно поддерживать оптимальный температурный баланс, отводить пот и держать суставы в тепле. Все швы должны быть плоским, чтобы не натирать во время занятия спортом. Для фрирайда подойдет X-Bionic Accumulator Evo: за счет комбинации тканей с различной структурой этот комплект хорошо справляется с вышеперечисленными задачами.
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Теплая, легкая и компактная куртка — это то, что нужно для гор. Синтетический утеплитель QuadFusion Mimic по своим свойствам терморегуляции не уступает пуху. Специальные эластичные вставки обеспечивают свободу движений и отводят влагу от тела.
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Беседка позволяет спортсмену организовать безопасный спуск и подъем по веревке и страховку. Она бывает незаменима при катании по ледникам, крутым склонам со скальными участками, выезде к замерзшим ручьям. Эта модель очень легкая и не займет много места в рюкзаке.
Спусковое устройство Grivel 2x8 и Ледобур Petzl Laser Speed
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Небольшое устройство, называемое «восьмеркой», предназначено для спуска по веревке и страховки. Имеет небольшой вес, подходит для веревок разного диаметра, в конструкции предусмотрены специальные отверстия, чтобы устройство не перегревалось от трения с веревкой.Ледобур вкручивается в глыбу льда, чтобы организовать страховку или повесить веревку для спуска или подъема по леднику. Эта модель очень легкая, имеет удобную складную ручку и запатентованную заточку, которая обеспечивает легкое вкручивание.
Длину палок можно регулировать — скитурист может адаптировать ее для спусков и подъемов. Для безопасности также нужно пользоваться лавинным снаряжением и шлемом. В сложные маршруты надо брать с собой и уметь пользоваться альпинистским снаряжением: веревками, карабинами, ледорубом, спусковым устройством. Нельзя забывать и о технологичной одежде, которая регулирует теплообмен: не дает вспотеть, замерзнуть и промокнуть.