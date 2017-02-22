Горные лыжи

Чтобы удовольствие от катания на горнолыжном склоне не омрачали капризы переменчивой погоды, нужно правильно экипироваться.

Одевайтесь в несколько слоев, которые можно комбинировать в зависимости от погоды.

Термобелье отводит влагу от тела во время катания. Следующий слой — утепляющий: это флис или, если на улице холодно, тонкая куртка из пуха или синтетических заменителей. Это обеспечит хорошую теплоизоляцию и отведет влагу от тела. Сверху надеваем куртку и брюки с мембраной, они защитят от снега, влаги, холода и ветра. Одежда должна сидеть на вас плотно, но не сковывать движения. Не забывайте об удобных перчатках с мембраной: они защитят руки от холода и влаги.

Обязательные аксессуары — горнолыжная маска и шлем, они предохраняют глаза от ветра, снега и ярких солнечных лучей, а голову — от травм.

Горнолыжные ботинки нужно выбирать тщательно: они должны быть комфортными, но при этом сидеть на вас плотно, чтобы вы могли управлять лыжами.