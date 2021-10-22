На парковке в Сестрорецке затопило около сотни автомобилей

Купить рекламу
В ночь с 21 на 22 октября в Петербурге и Ленобласти прошли сильные дожди, из-за которых в некоторых районах образовались наводнения. На одной из парковок в Сестрорецке затопило около сотни автомобилей, сообщает телеканал «78».
Чтобы достать машины из-под воды, на парковку прибыла МЧС. Как утверждает телеканал «78», в администрации района заявили, что «подступающая вода никак не мешает жизнедеятельности города» и «уйдет сама», ничего делать с ней чиновники не планируют.
Жители Сестрорецка делятся видео и фотографиями потопа на парковке в соцсетях:
Источник: Телеканал «78»