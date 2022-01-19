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Цитата дня«Сегодня мы говорим о росте заболеваемости в 147 %» — вице-губернатор Петербурга о новой волне ковида в городе

В среду, 19 января, на конференции ТАСС власти Петербурга заявили, что в городе зафиксирован колоссальный рост заболеваемости ковидом. 

Если на протяжении последних недель у нас заболевало от двух до двух с половиной тысяч человек в сутки, то в последние три дня регистрируется колоссальный рост заболеваемости. Его можно назвать взрывным, вертикальным. Если вчера мы говорили о еженедельном росте в 109 %, то сегодня мы говорим о росте заболеваемости в 147 %.

Олег Эргашев

Вице-губернатор Петербурга

В Смольном готовят новые антиковидные меры. «Мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации», — рассказал Эргашев. 

Источник: ТАСС

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