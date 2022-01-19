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В среду, 19 января, на конференции ТАСС власти Петербурга заявили, что в городе зафиксирован колоссальный рост заболеваемости ковидом.
Если на протяжении последних недель у нас заболевало от двух до двух с половиной тысяч человек в сутки, то в последние три дня регистрируется колоссальный рост заболеваемости. Его можно назвать взрывным, вертикальным. Если вчера мы говорили о еженедельном росте в 109 %, то сегодня мы говорим о росте заболеваемости в 147 %.
Олег Эргашев
Вице-губернатор Петербурга
В Смольном готовят новые антиковидные меры. «Мы должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, отмене диспансеризации», — рассказал Эргашев.
Источник: ТАСС