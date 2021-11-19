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500 дней провел в СИЗО журналист Иван Сафронов
500 дней провел в СИЗО журналист Иван Сафронов
Новости

500 дней провел в СИЗО журналист Иван Сафронов

Ровно 500 дней провел в СИЗО журналист Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене. Наказание по этой статье подразумевает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Сафронова задержали в июле 2020 года. Его поместили в СИЗО «Лефортово», а само уголовное дело засекретили. С тех пор журналисту не позволяли видеться с родственниками и разговаривать с ними по телефону, а в последние два месяца — запретили и почтовую переписку.

По версии следствия, Сафронов передал секретные сведения иностраной разведке. Однако что это за документы, неизвестно.

В 2020 году The Village собирал мнения журналистов о Иване Сафронове и о его работе.

Источник: The Village

Фотографии: Агентство «Москва»

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