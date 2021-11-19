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Ровно 500 дней провел в СИЗО журналист Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене. Наказание по этой статье подразумевает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Сафронова задержали в июле 2020 года. Его поместили в СИЗО «Лефортово», а само уголовное дело засекретили. С тех пор журналисту не позволяли видеться с родственниками и разговаривать с ними по телефону, а в последние два месяца — запретили и почтовую переписку.
По версии следствия, Сафронов передал секретные сведения иностраной разведке. Однако что это за документы, неизвестно.
В 2020 году The Village собирал мнения журналистов о Иване Сафронове и о его работе.
Источник: The Village
Фотографии: Агентство «Москва»