Ивана Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»

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Обновление
3 ноября
Журналиста Ивана Сафронова, который арестован по обвинении в госизмене, поместили на трое суток в карцер в СИЗО «Лефортово».
По словам члена ОНК Москвы Бориса Клина, журналист находится в карцере из-за того, что вместе с соседом по камере «приклеил телеантенну к стене».
Сафронов добавил, что не может спать ночью из-за яркого света, а койка в карцере раскладывается только с 22:00 до 06:00.
Обновление
В окончательном обвинительном заключении по делу журналиста Ивана Сафронов, подозреваемом в госизмене, появился ранее неизвестный эпизод.
По версии следствия, Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российских войск в Сирии и получил за разглашение данных вознаграждение в размере 248 долларов. В свою очередь Воронин отдал сведения немецкой разведке и представителям Цюрихского университета Швейцарии.
ФСБ завершила расследование по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.
Теперь Сафронов и его адвокаты могут приступить к ознакомлению с материалами дела.
В июле 2020 года Сафронова задержали по делу о госизмене, до сих пор журналист находится в СИЗО. Как считает ФСБ, Иван собирал и передавал секретные сведения чешской спецслужбе. Сафронов вину отрицает.
Источник: «Интерфакс»