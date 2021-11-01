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Ивана Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»
Ивана Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»
Новости

Ивана Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»

обновлено3 ноября 2021

Обновление

3 ноября

Журналиста Ивана Сафронова, который арестован по обвинении в госизмене, поместили на трое суток в карцер в СИЗО «Лефортово».

По словам члена ОНК Москвы Бориса Клина, журналист находится в карцере из-за того, что вместе с соседом по камере «приклеил телеантенну к стене».

Сафронов добавил, что не может спать ночью из-за яркого света, а койка в карцере раскладывается только с 22:00 до 06:00.

Обновление

В окончательном обвинительном заключении по делу журналиста Ивана Сафронов, подозреваемом в госизмене, появился ранее неизвестный эпизод.

По версии следствия, Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российских войск в Сирии и получил за разглашение данных вознаграждение в размере 248 долларов. В свою очередь Воронин отдал сведения немецкой разведке и представителям Цюрихского университета Швейцарии.

ФСБ завершила расследование по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

Теперь Сафронов и его адвокаты могут приступить к ознакомлению с материалами дела.

В июле 2020 года Сафронова задержали по делу о госизмене, до сих пор журналист находится в СИЗО. Как считает ФСБ, Иван собирал и передавал секретные сведения чешской спецслужбе. Сафронов вину отрицает.

Источник: «Интерфакс»

Обложка: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

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