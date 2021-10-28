С 8 ноября в Петербурге вводят новые антиковидные ограничения

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Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в антиковидном постановлении №121. Об этом говорится в сообщении на сайте Смольного.
С 8 ноября общепиту, концертным залам, кинотеатрам, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам и циркам разрешено работать только до 23:00. Работа в ночное время запрещена.
Согласно новым правилам, при посещении мест, где необходимо предоставление QR-кода, невакцинированные граждане (у которых есть справка о медотводе) должны предъявить два документа: справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест.
Источник: Смольный