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Новости

С 8 ноября в Петербурге вводят новые антиковидные ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в антиковидном постановлении №121. Об этом говорится в сообщении на сайте Смольного. 

С 8 ноября общепиту, концертным залам, кинотеатрам, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам и циркам разрешено работать только до 23:00. Работа в ночное время запрещена.

Согласно новым правилам, при посещении мест, где необходимо предоставление QR-кода, невакцинированные граждане (у которых есть справка о медотводе) должны предъявить два документа: справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест.  

Источник: Смольный

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