Голосовой помощник Алиса сможет открыть QR-код о вакцинации

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В приложении «Яндекс» теперь можно быстро открыть QR-код о вакцинации от ковида, попросив об этом голосового помощника Алису.
Для этого нужно сказать: «Алиса, покажи QR-код». При первом запросе Алиса предложит авторизоваться на Госуслугах, а после покажет QR-код. Затем QR-код будет храниться на устройстве пользователя, и Алиса сможет быстро показывать его в любой момент. При этом приложение не получает и не сохраняет персональные данные, а запоминает только зашифрованную ссылку, говорят в «Яндексе».
QR-код также появится в профиле приложения «Яндекс». Если пользователю неудобно просить голосом, можно зайти в свой аккаунт и открыть QR-код.
Источник, фотографии: пресс-служба «Яндекса»