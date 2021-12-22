Центр им. Гамалеи: Бустерная доза «Спутника V» защищает от омикрона

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Одной прививки «Спутника лайт» хватит, чтобы у вакцинированного появились антитела к штамму коронавируса омикрон, говорится в исследовании Научного центра им. Гамалеи.
Исследователи выяснили, что антитела к штамму коронавируса омикрон обнаружили у всех пациентов, которые сделали прививку «Спутником V», а затем ревакцинировались «Спутником лайт».
При этом уровень антител к омикрону в сыворотке крови после ревакцинации немного выше, чем тот же показатель к исходному варианту коронавируса после вакцинации.
О том, насколько омикрон заразнее остальных штаммов коронавируса и почему важно ревакцинироваться, The Village рассказывал вместе с молекулярным биологом.
Источник: доклад Центра им. Гамалеи