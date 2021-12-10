Защитит ли вакцинация от омикрона и насколько заразен новый вариант коронавируса Отвечает молекулярный биолог Алена Макарова
Новый вариант коронавируса омикрон — уже в России: первые два случая заболевания в стране обнаружили 6 декабря; через четыре дня число заразившихся увеличилось до четырех. При этом данных об омикроне пока крайне мало — предварительные зарубежные исследования мутировавшего варианта вируса опубликовали только на этой неделе. Они как минимум показали, что он очень быстро распространяется.
The Village попросил кандидата биологических наук, молекулярного биолога из «Курчатовского института» Алену Макарову изучить первые публикации об омикроне и ответить на главные вопросы об опасности нового штамма.
Откуда взялся омикрон?
Алена Макарова
молекулярный биолог
Перые случаи заражения омикроном зарегистрировали в Ботсване и ЮАР. Наиболее вероятно, что штамм появился в организме человека с иммунодефицитом. Вирус долго персистировал (непрерывно размножался — Прим.ред.), и из-за этого в нем накопилось большое количество мутаций.
Если у дельты 13 мутаций, восемь из которых находятся в спайк-белке (это белок-«шипик», с помощью которого коронавирус проникает в клетку. — Прим. ред.), то у омикрона уже 50 мутаций, и 30 из них — в спайк-белке. Именно антитела к спайк-белку позволяют нейтрализовать вирус и защитить наши клетки от заражения.
Изменения в спайк-белке позволяют вирусу «ускользать» от антител. В результате растет заразность и скорость его распространения в популяции, появляется возможность заражать вакцинированных людей и тех, кто уже переболел другими штаммами, к примеру, той же дельтой.
Насколько омикрон заразен?
Алена Макарова
молбиолог
По крайне предварительным оценкам ученых, которые еще могут быть скорректированы, омикрон в два раза заразнее дельты. Заразность вируса определяется репродуктивным числом R0, которое отражает, сколько человек может заразить один больной.
Если для «уханьского», исходного варианта этот показатель составляет 3-4, для дельты — 6-8, то для омикрона — 9-13. Это значит, что один заболевший омикроном может заразить около 10 человек. Для сравнения: R0 гриппа — всего 1,5, а кори, одного из самых заразных вирусов, — около 15.
Исследование Pfizer и BioNTech подтвердило, что омикрон лучше «уходит» от иммунитета, чем другие штаммы коронавируса. Это так?
Алена Макарова
молбиолог
Не только Pfizer и BioNTech это подтверждает. 8 декабря вышло еще несколько публикаций (в том числе ученых из ЮАР, Австрии, Германии и Швеции) по нейтрализации штамма омикрон сыворотками вакцинированных и переболевших другими штаммами. Все первичные исследования показали, что новый вариант нейтрализуется в 25–40 раз хуже более ранних — это очень много. Например, для дельты нейтрализация падала всего в 4–6 раз.
То есть сыворотки переболевших и привитых (препаратами Moderna, Pffizer или AstraZeneca) плохо нейтрализуют омикрон, но частичная нейтрализация была у вакцинированных уже после перенесенной болезни и ревакцинированных третьей дозой.
Предварительно это означает, что от заражения новым штаммом будут защищены только перенесшие коронавирус, которые вакцинировались после болезни, а также ревакцинированные.
Эффективны ли российские вакцины против омикрона?
Алена Макарова
молбиолог
Результатов исследований российских вакцин с омикроном еще нет, но я предполагаю, что они не будут существенно отличаться от данных по зарубежным вакцинам. Институт имени Гамалеи уже объявил, что начал обновлять «Спутник V» под новый штамм, но это займет несколько месяцев.
Здесь важно отметить, что дельта пока никуда не делась. Более того, нельзя исключить ситуацию, что антитела к омикрону не будут эффективно нетйрализовать дельту.
29 ноября центр имени Гамалеи заявил, что разработает модификацию «Спутника V» под омикрон за 45 дней. Американская компания Moderna за день до этого сообщила, что выпустит обновленную версию своей вакцины в начале 2022 года. Pfizer собирается модифицировать свой препарат в течение 100 дней.
14 декабря руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что конструкцию вакцины под омикрон уже собрали, но говорить о какой-либо эффективности пока рано — сначала нужно изучить, как обычный «Спутник V» подавляет новый штамм. По словам ученого, вакцину нужно будет заменить на модифицированную, только если омикрон вытеснит дельту (что уже наблюдается в Южной Африке), а уровень защиты существующего «Спутника» упадет десятикратно.
Омикрон распространяется быстрее дельты?
Алена Макарова
молбиолог
Да, экспертные оценки говорят, что омикрон в 2–4 раза быстрее распространяется в популяции, чем дельта. Это опасно, потому что на пике волны одновременно может заболеть большое количество людей. Это перегрузит систему здравоохранения — могут возникнуть сложности с госпитализациями и обеспечением заболевших лекарствами и кислородом.
Насколько тяжело переносится омикрон?
Алена Макарова
молбиолог
Первые оценки тяжести течения говорят, что омикрон переносится немного легче, чем более ранние штаммы коронавируса, но конкретных выводов из этих данных сделать нельзя. Во-первых, в ЮАР достаточно молодое население (а в группах риска до этого в первую очередь оказывались люди старшего возраста, — Прим. ред.). Во-вторых, обычно сначала заражаются молодые люди и только потом — пожилые. В-третьих, вспышка только началась, а данные о госпитализациях и смертности всегда запаздывают на 2-3 недели.
Даже если оптимистичные прогнозы [что омикрон переносится легче] оправдаются, мы все равно должны относиться к новому штамму серьезно. Как правило, большее количество людей убивает не самый смертельный вирус, а самый заразный.
Меня лично, как маму, беспокоят новости из ЮАР о росте числа госпитализаций среди детей. Врачи сообщают, что у трети детей заболевание протекает достаточно тяжело. Есть случаи реанимации и даже смерти.
Что нам делать?
Алена Макарова
молбиолог
Пока нам обязательно нужно вакцинироваться и ревакцинироваться через каждые шесть месяцев, так как организм умеет «подстраивать» антитела под новые близкие антигены.
Кроме того, нужно ждать обновленных вакцин (если они будут работать против омикрона лучше, чем существующие) и новых препаратов — на подходе эффективный паксловид от компании Pfizer. Очень важно сейчас носить маски, а лучше респиратор типа ffp2/KN95.
Ранее The Village составлял большой гид по респираторам, а также объяснял, почему из трех российских вакцин лучше предпочесть именно «Спутник V».
Обложка: JHDT Productions – stock.adobe.com