Защитит ли вакцинация от омикрона и насколько заразен новый вариант коронавируса

Перые случаи заражения омикроном зарегистрировали в Ботсване и ЮАР. Наиболее вероятно, что штамм появился в организме человека с иммунодефицитом. Вирус долго персистировал (непрерывно размножался — Прим.ред.), и из-за этого в нем накопилось большое количество мутаций.

Если у дельты 13 мутаций, восемь из которых находятся в спайк-белке (это белок-«шипик», с помощью которого коронавирус проникает в клетку. — Прим. ред.), то у омикрона уже 50 мутаций, и 30 из них — в спайк-белке. Именно антитела к спайк-белку позволяют нейтрализовать вирус и защитить наши клетки от заражения.

Изменения в спайк-белке позволяют вирусу «ускользать» от антител. В результате растет заразность и скорость его распространения в популяции, появляется возможность заражать вакцинированных людей и тех, кто уже переболел другими штаммами, к примеру, той же дельтой.