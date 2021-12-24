Антоха МС и пять молодых артистов выпустили совместный альбом «Я это я»

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24 декабря музыкант Антоха МС представил новый альбом «Я это я».
Внутри — пять фитов с молодыми исполнителями: Rodnaya, DMA, Brain, НАТОМИ и Sabu. «В каждом треке нового релиза нашло отражение творческое выражение конкретного артиста, его характер и взгляд на музыку, что делает альбом уникальным собранием музыкального опыта», — рассказывают представители Антохи МС. Обложку альбома создал российский художник и креатор Александр Тито.
Послушать «Я это я» можно на «Яндекс.Музыке», Spotify, YouTube Music, Apple Music, «VK Музыке» и «СберЗвуке». Первый концерт пройдет уже сегодня, 24 декабря, в 20:00 в «Урбане» (об этом месте The Village уже рассказывал). Билеты можно купить по ссылке.
Источник, обложка: Антоха MC