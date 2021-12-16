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Новое место16 декабря 2021

Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе» Там уже сыграли Kedr Livanskiy и ЛСП. Дальше — «СБПЧ», «Источник» и Антоха МС

Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»
АвторЛёва Левченко
ФотографНаталья Покровская

Концертное агентство Northern Sound не планировало открывать свой клуб. Организаторы многотысячных рейвов в нулевые, в десятые, после кризиса они переключились на молодую русскую музыку — и не прогадали: сейчас они устраивают туры ЛСП, Little Big, Фейсу, Cream Soda, «Порнофильмам» и другим практически стадионным музыкантам, на которых в середине прошлого десятилетия ставку делал мало кто. В собственной площадке с таким ростером артистов особой необходимости нет, тем не менее поздней осенью Northern Sound вместе с управляющими клубом 1930 Moscow (первые отвечают за финансовую и идеологическую составляющую вопроса, вторые — за строительную и техническую), открыли «Урбан» — клуб на 1 200 человек в здании бывшего спортзала на «Флаконе».

«Урбан»

Где

ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 24

Билеты

от 800 до 
4 000 рублей

Время работы

Круглосуточно

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Редкий для Москвы формат (содержать клуб-тысячник стоит почти столько же, сколько клуб на три или больше тысяч человек. Не говоря уже о том, что большая часть артистов, клиентов NS, собирают куда больше), редкая для города, но нормальная для больших клубов политика COVID free (в клуб пускают только по QR-кодам или при предоставлении результата теста) — звучит интересно, но все же необычно. Как водится, все вышло по чистой случайности: «Место выбрало нас», — говорит директор NS Андрей Прокофьев.

И действительно, кому, как не организатору крупных концертов знать, как лучше организовать пространство в клубе так, чтобы было удобно всем. «Это был чистый холст: мы вместе с „1930 Moscow“ сразу нарисовали проект так, чтобы он соответствовал всем нуждам — артистов, организаторов, посетителей. У нас нет никаких барьеров, переходов, стыков, колонн, все ровненько. Это позволило сразу сделать все удобно: здесь вход, слева туалет, справа бар».

В 2020 году агентство решило снять офис — начали искать на дружественном «Флаконе», заодно предложили посмотреть эту площадку, «и мы сразу же влюбились». «Правильной формы прямоугольник, ровненький, без всяких там колонн. Идеальное помещение — и для потребностей организатора, и для потребностей зрителя, которые мы хорошо понимаем. Решение было принято моментально — надо заходить».

Так и получилось: артистам обеспечили удобные гримерки с прямым переходом на сцену, зрителей, напротив, лишили необходимости толкаться в очереди на входе и тратить время у бара или в очереди в туалет. «Даже на солдаут-концертах люди у нас достаточно быстро входят и уходят». Клуб также доступен для людей, испытывающих трудности при передвижении.

Вид с основного танцпола
Гендиректор агентства Northern Sound Андрей Прокофьев
Бар на первом этаже

Относительно небольшую вместимость компенсирует проходимость «Флакона»: «Мы знали о планах большой реконструкции „Флакона“: насколько мне известно, в 2022 году уберут паркинг, откроются классные рестораны, зайдут именитые бренды. Это тоже сыграло свою роль: мы понимали, что „Флакон“ станет для северо-востока Москвы центром притяжения — они и так с „Хлебозаводом“ качают, а в следующем году должны начать еще больше».

Не помешало и то, что в связи с пандемией даже большие артисты «сделали шаг назад, поубавили амбиции». «Кто-то теперь решает сыграть два концерта подряд, кто-то предпочитает полный солдаут большой площадке на 3 500 человек, но не занятой до конца». На площадке комфортно уживаются и Kedr Livanskiy, которая редко играет за пределами небольших клубов, и практически стадионный ЛСП, чей солдаут-концерт Прокофьев ставит в пример: «Отзывы были — „лучший концерт ЛСП!“ Потому что зрители были на близком контакте с артистом. Что-то в этом есть: иногда хочется шоу, а иногда — более близкого контакта с артистом». «Приятно, что к нам заходят крупные артисты — они играют либо камерный концерт, либо какую-то эксклюзивную программу — и с большим удовольствием у нас выступают».

Прокофьев рассказывает, что «Урбан» — не просто концертная площадка, куда может зайти любой промоутер с любым артистом. «Мы хотим видеть что-то современное — даже если артист крутой, но нам идеологически не подходит, то мы, скорее всего, воздержимся. Нам многие говорят: „Да как же так, да вы офигели, у меня такой-то артист!“ Это сразу сломало стереотип классической концертной площадки, мы выбрали для себя определенный путь и стараемся его придерживаться». По словам промоутера, это уже дало свои плоды: на официальном открытии клуба 17 декабря сыграют «СБПЧ», 24 декабря — Антоха МС, 26 — «Источник».

VIP-ложи — самые дорогие (и, как минимум в плане обзора, лучшие) в клубе. Таких мест в клубе 36
Один из баров на втором этаже, который занимает VIP-зона
Гардероб

Ковид-фри-политика на остальных площадках снижает посещаемость концертов до 30 %, но в «Урбане» с этим проблем нет: «Мы этого не боимся, мы этого придерживаемся и считаем, что чем больше организаторов будут с нами в одной лодке плыть, тем быстрее люди поймут и нам всем проще будет жить. Это четкие правила игры: соблюдаешь — работаешь».

В конечном счете, вся идеология «Урбана» — про удобство. Удобство не стоять в очереди, удобство не заразиться. Это подчеркнуто даже интерьером, выполненным преимущественно в нейтральных серых оттенках с зелеными акцентами: «Интерьер намеренно минималистичный. Нам кажется, что современным людям уже не нужны помпезность, лепнина, зеркала, атланты, держащие колонны. Мы же не корпоративная площадка, а концертное ночное пространство. Людям нужно, чтобы было комфортно, ничего не раздражало и не напрягало. Чтобы было удобно, и всё».

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