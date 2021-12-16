Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»

Относительно небольшую вместимость компенсирует проходимость «Флакона»: «Мы знали о планах большой реконструкции „Флакона“: насколько мне известно, в 2022 году уберут паркинг, откроются классные рестораны, зайдут именитые бренды. Это тоже сыграло свою роль: мы понимали, что „Флакон“ станет для северо-востока Москвы центром притяжения — они и так с „Хлебозаводом“ качают, а в следующем году должны начать еще больше».

Не помешало и то, что в связи с пандемией даже большие артисты «сделали шаг назад, поубавили амбиции». «Кто-то теперь решает сыграть два концерта подряд, кто-то предпочитает полный солдаут большой площадке на 3 500 человек, но не занятой до конца». На площадке комфортно уживаются и Kedr Livanskiy, которая редко играет за пределами небольших клубов, и практически стадионный ЛСП, чей солдаут-концерт Прокофьев ставит в пример: «Отзывы были — „лучший концерт ЛСП!“ Потому что зрители были на близком контакте с артистом. Что-то в этом есть: иногда хочется шоу, а иногда — более близкого контакта с артистом». «Приятно, что к нам заходят крупные артисты — они играют либо камерный концерт, либо какую-то эксклюзивную программу — и с большим удовольствием у нас выступают».

Прокофьев рассказывает, что «Урбан» — не просто концертная площадка, куда может зайти любой промоутер с любым артистом. «Мы хотим видеть что-то современное — даже если артист крутой, но нам идеологически не подходит, то мы, скорее всего, воздержимся. Нам многие говорят: „Да как же так, да вы офигели, у меня такой-то артист!“ Это сразу сломало стереотип классической концертной площадки, мы выбрали для себя определенный путь и стараемся его придерживаться». По словам промоутера, это уже дало свои плоды: на официальном открытии клуба 17 декабря сыграют «СБПЧ», 24 декабря — Антоха МС, 26 — «Источник».