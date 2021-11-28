В Artplay откроется мультимедиа-выставка о японском искусстве

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В центре Artplay 29 ноября откроется мультимедийная выставка об искусстве Японии.
На огромных экранах зрители увидят не только шедевры таких мастеров японской гравюры, как Кацусика Хокусай, но и малоизвестные работы: женские портреты мастера гравюр Еситоси Цукиоки и пейзажные работы Имао Кайнэна.
Востоковед Дмитрий Коваленин записал для экспозиции закадровый текст, который поможет разобраться в японской мифологии и символике.
Узнать больше о выставке и купить билеты можно здесь.
Источник, фотографии: пресс-служба Artplay