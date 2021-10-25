В Москве и Подмосковье выявили новую мутацию коронавируса. Уже трое заболевших

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В Москве и Подмосковье зафиксировали трех заболевших с новой мутацией дельта-штамма коронавируса АY.4.2.
Новый вариант дельта-штамма AY.4.2 является более заразным, чем дельта, и может вытеснить его, но российские вакцины будут эффективны против этой разновидности, считают в Роспотребнадзоре. При этом именно на дельта-штамм приходится сейчас большинство заболевших ковидом в России.
На данный момент мутации коронавируса не вызывают у властей поводов для тревоги, но россиянам необходимо активнее прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее из-за роста заболеваемости ковидом власти объявили нерабочие дни в России с 28 октября по 7 ноября.
Источник: «Интерфакс»