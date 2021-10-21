В Москве опять (почти) все закрывают. Пока что с 28 октября по 7 ноября

Какие ограничения сохранятся в Москве после локдауна: Как минимум 30 % сотрудников каждой компании должны трудиться на удаленке; Москвичам старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не касается тех, кто привился или переболел коронавирусом за последние 6 месяцев; Театры и музеи продолжат работу с QR-кодами и 70 % заполняемостью; Массовые мероприятия будут проходить только при наличии у участников QR-кодов.

Это случилось. Больше месяца в Москве непрерывно росло число заболевших и умерших от коронавируса: 1 187 заболевших и 45 умерших 7 сентября, 7 897 и 77 умерших — 20 октября. Больше месяца власти не придавали этому почти никакого значения, а 15 октября на презентации ресторанного гида Michelin в заполненном концертном зале «Зарядье» мэр города Сергей Собянин заявил, что «тяжелые времена проходят» и что «это испытание сделает наше развитие более динамичным». При этом за два дня до этого глава российского Минздрава Михаил Мурашко уже говорил, что ситуация с ковидом, мягко говоря, так себе: «Система здравоохранения сегодня работает с дополнительной огромной нагрузкой по количеству заболевших».

После этого что-то произошло — сотрудники госмедиа вдруг выяснили, что в стране от вируса уже вторую неделю умирает почти по 1 000 человек в день (20 октября — 1 036) и, часто противореча самим себе, начали кампанию по борьбе с антипрививочниками (по большей части вымышленными). И вот развязка — после введения президентом Владимиром Путиным очередного «режима нерабочих дней с сохранением заработной платы» с 30 октября по 7 ноября мэр Собянин объявил, по сути, о новом локдауне. Ограничения почему-то вводятся со следующего четверга, 28 октября, то есть на два дня раньше, чем президентские «нерабочие дни», и продлятся пока что до 7 ноября.

Что это значит? Если коротко: девять дней в городе не будет работать почти ничего, не считая больниц, продуктовых магазинов и аптек. То есть ни баров, ни кафе, не ресторанов, ни концертов. (Они продолжат продавать еду навынос или через доставку: про веранды в мэрском указе ни слова, но их, по идее, можно не разбирать до 15 ноября.) При этом продолжат работу музеи и театры — но вход будет возможен только по QR-кодам и с условием ограничения вместимости залов до 50 %. Разумеется, обязательно в масках.

Что будет после 7 ноября, пока непонятно. В мэрском указе говорится только о том, что массовые мероприятия до 500 человек — то есть концерты, выставки, спортивные матчи и прочее — снова разрешат проводить, но пускать на них будут по QR-кодам. Что касается общепита — баров, кафе, ресторанов, фуд-кортов, — то мэр пока просто поручил «усилить контроль» за соблюдением мер по борьбе с ковидом: масками и прочим. О QR-кодах на данный момент речи не идет.

Непродуктовые магазины и торговые центры, видимо, 8 ноября тоже смогут открыться — но им мэр рекомендует рассмотреть возможность пускать людей только по QR-кодам. Театры и музеи продолжат работу так же, как и в «режим нерабочих дней».