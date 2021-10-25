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СписокКак будут работать банки, почта и пенсионный фонд в нерабочие дни

Пока россияне отдохнут на нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября, банки, почтовые отделения и другие ведомства продолжат работу.

Графики работы:

  • Отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, кроме 3, 4 и 5 ноября. В среду офисы закроются на час раньше, в четверг — выходной в честь праздника, в пятницу — с 8:00 по 18:00. При этом круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге работают без изменений;
  • Время работы крупных банков («ВТБ», «Райффайзенбанк», «Открытие») в нерабочие дни не изменится, однако в праздники 4 и 5 ноября они принимать клиентов не будут. Уточнить информацию лучше на сайтах;
  • Пенсионный фонд России (ПФР) продолжит работу в обычном режиме с 30 октября по 7 ноября, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию (если пенсионер обычно получает выплаты 4 и 5 числа, то их сделают раньше);
  • Медорганизации будут работать круглосуточно в нерабочие дни. Также продолжится госпитализация граждан, нуждающихся в экстренной и неотложной помощи. Попасть в больницу смогут посетители с QR-кодом о вакцинации;
  • График работы прививочных пунктов в поликлиниках, торговых центрах и других местах не изменится. Где пройти вакцинацию в Москве, можно почитать здесь.

Источник: «Российская газета»

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