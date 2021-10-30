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Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна
30 октября 2021

Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна

27 октября 2021

Московские алкомаркеты закроются в нерабочие дни. Такого не было даже при локдауне в 2020 году

Список
25 октября 2021

Как будут работать банки, почта и пенсионный фонд в нерабочие дни

Цифра дня
20 октября 2021

Сколько потеряет бизнес из-за нерабочих дней

20 октября 2020

«РБК»: Власти не будут снова объявлять каникулы из-за коронавируса