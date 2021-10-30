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2021-10-30T15:14:02.000+03:00
30 октября 2021
Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна
2021-10-27T12:46:13.000+03:00
27 октября 2021
Московские алкомаркеты закроются в нерабочие дни. Такого не было даже при локдауне в 2020 году
Список
2021-10-25T17:46:25.000+03:00
25 октября 2021
Как будут работать банки, почта и пенсионный фонд в нерабочие дни
Цифра дня
2021-10-20T16:02:36.000+03:00
20 октября 2021
Сколько потеряет бизнес из-за нерабочих дней
2020-10-20T09:27:44.000+03:00
20 октября 2020
«РБК»: Власти не будут снова объявлять каникулы из-за коронавируса
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