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Какие станции БКЛ откроются в 2022 году
Какие станции БКЛ откроются в 2022 году
Новости

СписокКакие станции БКЛ откроются в 2022 году

В декабре 2021 года в Москве открылись первые 10 станций Большой кольцевой линии метрополитена. В 2022 планируется построить еще девять станций.

Какие станции БКЛ откроются в 2022 году:

  • «Марьина Роща»;
  • «Рижская»;
  • «Сокольники»;
  • «Текстильщики»;
  • «Печатники»;
  • «Нагатинский Затон»;
  • «Кленовый бульвар»;
  • «Каширская»;
  • «Варшавская».

У каждой платформы будет свой дизайн. Например, на «Сокольниках» появятся панели с плакатами Казимира Малевича, Владимира Татлина и Эль Лисицкого. А «Рижскую» украсят металлическими арками с подсветкой.

«Сокольники»
«Рижская»
«Нагатинский Затон»

Полностью завершить строительство Большой кольцевой линии московские власти планируют к 2023 году.

Источник, фотографии: сайт мэра Москвы

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