Купить рекламу
В декабре 2021 года в Москве открылись первые 10 станций Большой кольцевой линии метрополитена. В 2022 планируется построить еще девять станций.
Какие станции БКЛ откроются в 2022 году:
У каждой платформы будет свой дизайн. Например, на «Сокольниках» появятся панели с плакатами Казимира Малевича, Владимира Татлина и Эль Лисицкого. А «Рижскую» украсят металлическими арками с подсветкой.
Полностью завершить строительство Большой кольцевой линии московские власти планируют к 2023 году.
Источник, фотографии: сайт мэра Москвы