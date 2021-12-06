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В ГЭС-2 перформанс God, Moscow перевели как «Без названия»
В ГЭС-2 перформанс God, Moscow перевели как «Без названия»
Новости

В ГЭС-2 перформанс God, Moscow перевели как «Без названия»

В только открывшемся Доме культуры ГЭС-2 в Москве перформанс «God, Moscow» исландского художника Рагнара Кьяртанссона перевели на русский язык как «Без названия». На это обратила внимание участница Pussy Riot Мария Алехина.

Дословно «God, Moscow» переводится с английского как «Бог, Москва». «На вопрос, почему „god“ перевели как „без названия“, мне сказали, что слово „бог“ писать запретили», — рассказала Алехина в соцсетях.

Культурное пространство ГЭС-2 на месте бывшей городской электростанции на Болотной набережной открылось 4 декабря. The Village делал большой репортаж со стройки Дома культуры.

Источник: «Медиазона»

Фотографии: Анастасия Пожидаева/The Village

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