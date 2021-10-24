В России шестой день подряд регистрируют больше тысячи умерших от ковида за сутки

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За прошедшие сутки в России умерли 1072 человека с короновирусом. С 19 октября в стране ежедневно фиксируют больше одной тысячи умерших от ковида.
Также каждый день оперштаб регистрирует больше 30 тысяч зараженных коронавирусом — такой заболеваемости не было за все время пандемии с марта 2020 года. Так, 24 октября в России выявили 35 660 новых случаев заболевания. До этого два дня фиксировали более 37 тысяч заболевших коронавирусом в сутки.
Всего с начала пандемии в России коронавирусом переболели 8,2 миллиона людей. Из них 7,2 миллиона россиян выздоровели, 230 600 человек — умерли.
Ранее из-за роста заболеваемости ковидом власти ввели нерабочие дни в стране с 28 октября по 7 ноября. Как будут работать в это время заведения общепита, театры и другие учреждения, читайте здесь.
Источник: оперштаб Москвы