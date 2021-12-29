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ОпросРоссияне боятся вакцинации и QR-кодов больше самого коронавируса

Главной тревогой россиян в 2021 году ожидаемо стал коронавирус, но если в прошлом году граждане в первую очередь боялись заразиться ковидом, то в этом их больше волнует система QR-кодов.

Больше всего боятся QR-кодов в 70 регионах. Еще в 12 субъектах России эта фобия входит в тройку лидеров среди тревог. Страх вакцинации от коронавируса вошел в тройку лидеров в 68 регионах, а боязнь самого вируса — в первой тройке в 46 регионах.

Также в течение года россияне тревожились из-за роста цен, инфляции, климатических проблем, разгона протестных акций и внешнеполитической напряженности, а также боялись жестоких преступлений и давления государства на соцсети.

Источник: «Коммерсантъ»

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обновлено29 декабря 2021

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