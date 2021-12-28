Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в январе 2022 года

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С 1 по 31 января 2022 года гастрономический канал «Соль» и агентство «Аппетитный Маркетинг» проведут фестиваль завтраков BreakFest.
Посетители смогут попробовать блюда ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Ростова-на-Дону по фиксированным ценам — 400 и 700 рублей.
Какие есть категории завтраков:
Среди ресторанов-участников в Москве —Geraldine, «Гранд-кафе Dr.Живаго», Laduree, «Дом Культур», а в Санкт-Петербурге — «Арка», Animals, Italy и GooseGoose. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Также на сайте BreakFest пройдет голосование, где гости и эксперты выберут лучшие завтраки в каждой категории.
Источник, обложка: представители BreakFest