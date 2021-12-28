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Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в январе 2022 года
Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в январе 2022 года
Новости

Фестиваль завтраков BreakFest пройдет в январе 2022 года

С 1 по 31 января 2022 года гастрономический канал «Соль» и агентство «Аппетитный Маркетинг» проведут фестиваль завтраков BreakFest.

Посетители смогут попробовать блюда ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Ростова-на-Дону по фиксированным ценам — 400 и 700 рублей.

Какие есть категории завтраков:

  • Яйца (утиные, перепелиные, по-шотландски, бенедикты и другие);
  • Молочные блюда (суфле, запеканки, йогурты, панакотты, сливки и сырки);
  • Блюда из злаков (каша из киноа, суфле из сорго, гранола из гречки);
  • Выпечка и десерты (пряники, торты, тосты, калачи и капкейки).

Среди ресторанов-участников в Москве —Geraldine, «Гранд-кафе Dr.Живаго», Laduree, «Дом Культур», а в Санкт-Петербурге — «Арка», Animals, Italy и GooseGoose. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Также на сайте BreakFest пройдет голосование, где гости и эксперты выберут лучшие завтраки в каждой категории.

Источник, обложка: представители BreakFest

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