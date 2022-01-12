Десять нацболов арестованы за акцию в поддержку русских в Казахстане

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Во вторник, 11 января, Замоскворецкий суд Москвы арестовал десятерых активистов незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова»* за акцию в метро. Активисты призывали российские власти защитить русскоязычное население Казахстана. Нацболы получили от 10 до 15 суток ареста по статье 19.3 КоАП РФ — неповиновение полиции.
Акция с баннером «На северный Казахстан» состоялась 8 января на станции метро «Алма-Атинская». Участники прикрепили плакат к вагону поезда. По словам нацболов, они хотели привлечь внимание к «необходимости решительных действий со стороны российских властей по защите русскоязычного населения Казахстана».
Через два дня после акции, 10 января, полиция пришла в московскую штаб-квартиру партии и задержала 14 человек.
*Национал-большевистская партия признана экстремистской в России. Бывшие члены НБП создали в 2010 году партию «Другая Россия», а в 2020-м переименовали в «Другую Россию Э. В. Лимонова».
Источник: «Медуза» (власти считают издание иноагентом)