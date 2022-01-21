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В Петербурге приостановили плановую диспансеризацию из-за новой волны ковида

В пятницу, 21 января, в Петербурге приостановили профилактические осмотры и плановую диспансеризацию из-за новой волны ковида. Глава городского Роспотребнадзора Наталья Башкетова уже подписала соответствующее постановление. 

Плановые обследования и операции тоже ограничат, если их отсрочка не угрожает жизни и здоровью пациента. На частные клиники, стоматологии и женские консультации приостановка осмотров и плановой диспансеризации не распространяется. 

21 января в Петербурге зафиксировали 5922 случая COVID-19. 

Источник: Роспотребнадзор

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