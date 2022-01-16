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Портал SuperJob выяснил, как затянувшаяся пандемия и рост цен на продукты повлияли на экономическое положение россиян.
44%
россиян
стали экономить практически на всем
Почти половина из тех, кто начал экономить, зарабатывает меньше 50 тысяч рублей в месяц. Чаще всего это люди в возрасте 35-44 лет. При этом каждый десятый респондент, наоборот, стал тратить в пандемию больше. Больше всего таких опрошенных среди россиян до 34 лет.
По сравнению с аналогичным опросом 2021 года, экономить россияне стали чуть реже — 47 % год назад против 44 % в 2022, а тратить, наоборот, чуть чаще — 10 % сейчас против 8 % в 2021 году.
Источник: SuperJob