Впервые за 10 лет гречка в России стоит больше 100 рублей за килограмм
«Коммерсантъ»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. А все из-за дефицита после пандемии
За 11 месяцев инфляция в России превысила прогноз правительства на весь год
Продажи новых айфонов в России упали в три раза. Их не найти в магазинах
Россияне досрочно погасили рекордное число ипотечных кредитов
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Компании, возглавляемые женщинами, сильнее других пострадали от пандемии
Цифра дня
Сколько россиян финансово пострадали из-за пандемии
В России досрочно установили рекорд по годовой выдаче ипотеки
Настроения российского бизнеса упали до минимума за 11 лет
Опрос
Почти треть россиян назвали 2020-й одним из худших годов в жизни
Каждой пятой российской компании нечем платить налоги
Ссылка дня
«Карантин кончится» — проект об этичном бизнесе в России
35 миллиардов рублей выделит правительство для безработных дополнительно
Цифра дня
Сколько денег недополучили работающие россияне из-за карантина
В России насчитали рекордное число просроченных кредитов и займов
Опрос
Две трети российских компаний не смогут восстановиться в этом году
Цифра дня
Сколько предприятий малого и среднего бизнеса не пережили кризис
Гречка стала самым подорожавшим за год продуктом
Впервые за год госдолг России превысил резервы правительства
Экономика России упала до минимума с 2009 года