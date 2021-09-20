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Впервые за 10 лет гречка в России стоит больше 100 рублей за килограмм
20 сентября 2021

Впервые за 10 лет гречка в России стоит больше 100 рублей за килограмм

«Коммерсантъ»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. А все из-за дефицита после пандемии
1 апреля 2021

«Коммерсантъ»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. А все из-за дефицита после пандемии

5 декабря 2020

За 11 месяцев инфляция в России превысила прогноз правительства на весь год

4 декабря 2020

Продажи новых айфонов в России упали в три раза. Их не найти в магазинах

25 ноября 2020

Россияне досрочно погасили рекордное число ипотечных кредитов

Опрос
24 ноября 2020

Компании, возглавляемые женщинами, сильнее других пострадали от пандемии

Цифра дня
24 ноября 2020

Сколько россиян финансово пострадали из-за пандемии

11 ноября 2020

В России досрочно установили рекорд по годовой выдаче ипотеки

10 ноября 2020

Настроения российского бизнеса упали до минимума за 11 лет

Опрос
8 ноября 2020

Почти треть россиян назвали 2020-й одним из худших годов в жизни

28 октября 2020

Каждой пятой российской компании нечем платить налоги

Ссылка дня
20 октября 2020

«Карантин кончится» — проект об этичном бизнесе в России

19 октября 2020

35 миллиардов рублей выделит правительство для безработных дополнительно

Цифра дня
16 октября 2020

Сколько денег недополучили работающие россияне из-за карантина

15 октября 2020

В России насчитали рекордное число просроченных кредитов и займов

Опрос
28 сентября 2020

Две трети российских компаний не смогут восстановиться в этом году

Цифра дня
14 августа 2020

Сколько предприятий малого и среднего бизнеса не пережили кризис

Гречка стала самым подорожавшим за год продуктом
14 августа 2020

Гречка стала самым подорожавшим за год продуктом

13 августа 2020

Впервые за год госдолг России превысил резервы правительства

12 августа 2020

Экономика России упала до минимума с 2009 года

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