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6 января 2021

Только 6 % россиян надеются на экономическое процветание в 2021 году. 47 % готовятся к проблемам

9 сентября 2020

Покупательная способность петербуржцев достигла минимума за 10 лет

3 сентября 2020

ЗакС провел нулевые чтения по бюджету Петербурга. Его дефицит в 2021 году составит около 88 миллиардов

12 августа 2020

Экономика России упала до минимума с 2009 года