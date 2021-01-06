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2021-01-06T12:20:10.000+03:00
6 января 2021
Только 6 % россиян надеются на экономическое процветание в 2021 году. 47 % готовятся к проблемам
2020-09-09T17:59:03.000+03:00
9 сентября 2020
Покупательная способность петербуржцев достигла минимума за 10 лет
2020-09-03T12:31:52.000+03:00
3 сентября 2020
ЗакС провел нулевые чтения по бюджету Петербурга. Его дефицит в 2021 году составит около 88 миллиардов
2020-08-12T11:41:26.000+03:00
12 августа 2020
Экономика России упала до минимума с 2009 года
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