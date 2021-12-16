«Гараж» проведет экскурсию по павильону «Шестигранник»

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«Гараж» приглашает на экскурсию в павильон «Шестигранник». Это будущее здание музея, которое можно посетить до начала реконструкции.
Часовые экскурсии проводятся по субботам и воскресеньям в 12:00 и 14:00. Сбор — в Атриуме Музея «Гараж» у макета будущего «Шестигранника». На одну экскурсию могут пойти до 10 человек (не забудьте надеть удобную и теплую верхнюю одежду). Вход свободный, по регистрации.
Павильон «Шестигранник» в Парке Горького (бывший «Машины и орудия») построили в 1923 году. Музей «Гараж» приобрел его в 2013-ом, а спустя восемь лет показал проект реконструкции. Она начнется в 2022 году и продлится три-пять лет.
The Village поговорил о том, как будет устроен новый корпус музея, с его директором и авторами реконструкции.
Источник, фотографии: пресс-служба «Гаража»