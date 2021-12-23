Создатели «Дикой мяты» проведут фест электронной музыки на ВДНХ

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Уже в эту субботу, 25 декабря, на катке ВДНХ пройдет фестиваль электронной музыки «VIOLET. Сказочное сияние севера» от создателей «Дикой мяты».
Диджеи будут выступать с 10:30 до 22:30 (кроме перерыва с 15:00 до 17:00). Дневная программа рассчитана на семьи с детьми, а вечерняя — на посетителей танцевальных клубов.
На фестивале сыграют Александр Нуждин, Nikita Zabelin, Fonarev, Santa Valentina и другие музыканты. Вход по билетам на каток, купить их можно здесь.
«Дикая мята» — крупнейший независимый музыкальный фестиваль. Его отменили летом за сутки до начала из-за пандемии.
The Village говорил с основателем «Дикой мяты» Андреем Клюкиным о том, как организовать опен-эйр в России.
Источник: пресс-служба ВДНХ
Обложка: ВДНХ