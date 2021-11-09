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Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital
9 ноября 2021

Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital

«Дикая мята» объявила первую волну артистов 2022 года. Гостей ждут The Hatters, «кис-кис», «Нервы» и Иван Дорн
27 августа 2021

«Дикая мята» объявила первую волну артистов 2022 года. Гостей ждут The Hatters, «кис-кис», «Нервы» и Иван Дорн

«Дикая мята» запустила платформу для донатов
обновлено19 июня 2021

«Дикая мята» запустила платформу для донатов

обновлено17 июня 2021

Фестиваль «Дикая мята» отменен. Раньше туда хотели пускать только с отрицательным тестом на COVID-19