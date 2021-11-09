16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Музыка районов
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
rss
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
2021-11-09T19:03:12.000+03:00
9 ноября 2021
Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital
2021-08-27T19:27:05.000+03:00
27 августа 2021
«Дикая мята» объявила первую волну артистов 2022 года. Гостей ждут The Hatters, «кис-кис», «Нервы» и Иван Дорн
2021-06-18T16:54:27.000+03:00
обновлено
19 июня 2021
«Дикая мята» запустила платформу для донатов
2021-06-15T18:05:08.000+03:00
обновлено
17 июня 2021
Фестиваль «Дикая мята» отменен. Раньше туда хотели пускать только с отрицательным тестом на COVID-19
Подпишитесь на рассылку
Подписаться