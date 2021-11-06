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Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн
Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн
Новости

Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн

Фестиваль гендерной грамотности, свободы выбора и достоинства людей Moscow FemFest пройдет онлайн 13-14 ноября.

В программе — 18 часов дискуссий и дебатов в прямом эфире. Спикеры обсудят экономическую безопасность женщин, мизогинию, восприятие тела, декрет, неоплачиваемый домашний труд, а также гендерные проблемы в архитектуре и урбанистике и другие темы.

Среди участников и участниц — экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина, правозащитница Алена Попова, журналистка Залина Маршенкулова и иранская правозащитница Суссан Тамасеби.

Узнать больше о Moscow FemFest можно здесь.

Источник, фотографии: пресс-служба Moscow FemFest

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