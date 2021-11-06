Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн

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Фестиваль гендерной грамотности, свободы выбора и достоинства людей Moscow FemFest пройдет онлайн 13-14 ноября.
В программе — 18 часов дискуссий и дебатов в прямом эфире. Спикеры обсудят экономическую безопасность женщин, мизогинию, восприятие тела, декрет, неоплачиваемый домашний труд, а также гендерные проблемы в архитектуре и урбанистике и другие темы.
Среди участников и участниц — экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина, правозащитница Алена Попова, журналистка Залина Маршенкулова и иранская правозащитница Суссан Тамасеби.
Узнать больше о Moscow FemFest можно здесь.
Источник, фотографии: пресс-служба Moscow FemFest