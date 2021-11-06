Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн
«Твой взгляд» проведет лекции про креативность и табуированные темы
В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке
Музей транспорта Москвы открыл лекторий на ВДНХ
«Среда обучения» проведет онлайн-лекции. На них выступит Марина Абрамович и другие художники
В школе Wordshop расскажут о продвижении музыки
Композитор Гарри Грегсон-Уильямс расскажет о саундтреках в Московской школе кино
В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму
Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами
Насколько искусственный интеллект может быть человечным: Журнал «Логос» проведет лекцию в «Шанинке»
Лекции об урбанизме и санаториях: «Стрелка» объявила летнюю программу мероприятий
Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой
Кинокритик Алиса Таёжная проведет цикл бесплатных лекций о кино
Как и зачем коллекционировать искусство: Skillbox и Ruarts проведут цикл лекций
Центр Вознесенского целый месяц будет проводить лекции и перформансы про ВИЧ
Бранчи с учеными — Политех объявил публичную программу на осень
«Нетология» и «ЗИЛ» запустят бесплатный диджитал-лекторий
Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
Создатели «Рассказа служанки» и «Черного зеркала» проведут бесплатную лекцию