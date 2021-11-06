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Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн
6 ноября 2021

Московский фестиваль гендерной грамотности состоится онлайн

«Твой взгляд» проведет лекции про креативность и табуированные темы
26 октября 2021

«Твой взгляд» проведет лекции про креативность и табуированные темы

В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке
19 октября 2021

В барах Москвы пройдет фестиваль Science Bar Hopping с лекциями ученых о науке

Музей транспорта Москвы открыл лекторий на ВДНХ
5 октября 2021

Музей транспорта Москвы открыл лекторий на ВДНХ

«Среда обучения» проведет онлайн-лекции. На них выступит Марина Абрамович и другие художники
28 сентября 2021

«Среда обучения» проведет онлайн-лекции. На них выступит Марина Абрамович и другие художники

В школе Wordshop расскажут о продвижении музыки
28 июля 2021

В школе Wordshop расскажут о продвижении музыки

Композитор Гарри Грегсон-Уильямс расскажет о саундтреках в Московской школе кино
19 июля 2021

Композитор Гарри Грегсон-Уильямс расскажет о саундтреках в Московской школе кино

В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму
10 июля 2021

В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму

Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами
6 июля 2021

Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами

Насколько искусственный интеллект может быть человечным: Журнал «Логос» проведет лекцию в «Шанинке»
8 июня 2021

Насколько искусственный интеллект может быть человечным: Журнал «Логос» проведет лекцию в «Шанинке»

20 мая 2021

Лекции об урбанизме и санаториях: «Стрелка» объявила летнюю программу мероприятий

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой
9 апреля 2021

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой

Кинокритик Алиса Таёжная проведет цикл бесплатных лекций о кино
26 марта 2021

Кинокритик Алиса Таёжная проведет цикл бесплатных лекций о кино

7 января 2021

Как и зачем коллекционировать искусство: Skillbox и Ruarts проведут цикл лекций

Центр Вознесенского целый месяц будет проводить лекции и перформансы про ВИЧ
1 декабря 2020

Центр Вознесенского целый месяц будет проводить лекции и перформансы про ВИЧ

Бранчи с учеными — Политех объявил публичную программу на осень
17 октября 2020

Бранчи с учеными — Политех объявил публичную программу на осень

13 сентября 2020

«Нетология» и «ЗИЛ» запустят бесплатный диджитал-лекторий

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
26 августа 2020

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных

10 августа 2020

Создатели «Рассказа служанки» и «Черного зеркала» проведут бесплатную лекцию