22 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
В «Басманном дворе» пройдет выставка-фестиваль «Тождествó‎»
В «Басманном дворе» пройдет выставка-фестиваль «Тождествó‎»
Новости

В «Басманном дворе» пройдет выставка-фестиваль «Тождествó‎»

В субботу, 22 января, в 15:00 в арт-кластере «Басманный двор» состоится фестиваль «Тождествó‎», делает который художественное объединение «побеги».

На фестивале можно будет посмотреть работы современных художников, перформансы, посетить вечеринку и кинопоказы. Цель «Тождества‎» — в художественной и игровой форме привлечь внимание к проблемам монетизации творчества, коммерческих отношений и общества потребления.

Вход на фестиваль платный. Купить билет и зарегистрироваться можно на сайте. Событие продлится до 2:00 воскресенья, 23 января.

Источник и обложка: кластер «Басманный двор»

скопировать ссылку

Тэги

обновлено20 января 2022

Центробанк хочет запретить платежи в криптовалюте и ее майнинг в России. Однако владеть криптой будет можно

хочу ещё материалов
Закрыть