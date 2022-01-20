В «Басманном дворе» пройдет выставка-фестиваль «Тождествó‎»

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В субботу, 22 января, в 15:00 в арт-кластере «Басманный двор» состоится фестиваль «Тождествó», делает который художественное объединение «побеги».
На фестивале можно будет посмотреть работы современных художников, перформансы, посетить вечеринку и кинопоказы. Цель «Тождества» — в художественной и игровой форме привлечь внимание к проблемам монетизации творчества, коммерческих отношений и общества потребления.
Вход на фестиваль платный. Купить билет и зарегистрироваться можно на сайте. Событие продлится до 2:00 воскресенья, 23 января.
Источник и обложка: кластер «Басманный двор»