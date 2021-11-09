5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital
Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital
Новости

Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital

Создатели фестиваля «Дикая мята» организуют новый опен-эйр VIOLET. Он будет посвящен независимой российской сцене с акцентом на электронной музыке.

VIOLET пройдет с 24 по 26 июня 2022 года в поселке Бунырево Тульской области. На фестивале выступят более 70 исполнителей: Иван Дорн, электронный дуэт АИГЕЛ, диско-панк-группа Cheese People и другие. Гостем опен-эйра станет британская техно-группа Orbital.

Помимо музыкальной сцены, на фестивале будут работать кинотеатр, лекторий, рестораны и не только. Пространство адаптировано для людей с инвалидностью. Купить билеты можно на сайте VIOLET.

Источник и обложка: VIOLET

скопировать ссылку

Тэги

9 ноября 2021

Лейблу Rhymes Music грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках Моргенштерна и Элджея

хочу ещё материалов
Закрыть