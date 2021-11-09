Организаторы «Дикой мяты» делают новый фестиваль VIOLET. На нем выступит электронный дуэт Orbital

Купить рекламу
Создатели фестиваля «Дикая мята» организуют новый опен-эйр VIOLET. Он будет посвящен независимой российской сцене с акцентом на электронной музыке.
VIOLET пройдет с 24 по 26 июня 2022 года в поселке Бунырево Тульской области. На фестивале выступят более 70 исполнителей: Иван Дорн, электронный дуэт АИГЕЛ, диско-панк-группа Cheese People и другие. Гостем опен-эйра станет британская техно-группа Orbital.
Помимо музыкальной сцены, на фестивале будут работать кинотеатр, лекторий, рестораны и не только. Пространство адаптировано для людей с инвалидностью. Купить билеты можно на сайте VIOLET.
Источник и обложка: VIOLET