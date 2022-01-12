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Новости

Фигуранта «дворцового дела» приговорили к пяти годам колонии

В Тверском районном суде прошло заседание по делу 21-летнего Вячеслава Игумнова — фигуранта «дворцового дела». Суд признал москвича виновным и приговорил к 5 годам колонии по статьям о хулиганстве и применении насилия к представителям власти.

Следствие считает, что 23 января 2021 года во время акции в поддержку Алексея Навального Игумнов зажег файер и бросил его в сотрудников полиции. Первого февраля молодого человека арестовали, после чего он признал свою вину.

«Дворцовое дело» — серия уголовных дел, возбужденных после массовых протестов в поддержку Навального в начале 2021 года, прошедших в 130 городах России. Наиболее массовые акции состоялись 23 и 31 января по всей стране. В ходе акций задержали более 9500 человек.

Источник: SOTA

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