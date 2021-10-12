Инстаграм заблокировал несколько постов учительницы, которой пришлось уволиться из-за блога о секс-просвете

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Инстаграм заблокировал несколько постов петербургской учительницы Ольги Щеголевой, которую две недели назад вынудили уволиться из-за блога о секс-просвете.
Как рассказала учительница изданию TJ, один из постов – фотография веточки растения. Содержание поста она не помнит. Ольга Щеголева назвала произошедшее «кибербуллингом». По ее словам, посты удалили из-за массовых жалоб пользователей. Она также рассказала «Фонтанке», что в ее аккаунте никогда не было обнаженных фотографий.
В своем блоге она обычно говорит о строении половых органов, менструации, отношениях внутри семьи, насилии, раке груди.
Две недели назад администрация школы при Консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге вынудила уволиться учительницу биологии Ольгу Щеголеву. Причиной стал личный блог учительницы о секс-просвещении в инстаграме. Об этом сообщает «Фонтанка».
Как рассказала Ольга Щеголева «Фонтанке», ее аккаунт был помечен маркировкой «18+», а для подписчиков был установлен возрастной фильтр. Но, по словам учительницы, ее все равно поставили перед выбором: либо работа, либо блог. На секс-блог якобы пожаловались родители. После этого руководство школы заявило Ольге Щеголевой, что «учителю не подобает вести такую деятельность».
«Фонтанке» удалось дозвониться до Консерватории: в пресс-службе подтвердили информацию об увольнении, отметив, что решение учительницей принималось «по собственному желанию».
Источник: «Фонтанка», TJ