Фонд «Ника» запустил новогодний сбор корма для бездомных животных

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Благотворительный фонд помощи «Ника» начал акцию по сбору корма для бездомных животных «Санта для хвоста».
Фонд хочет собрать 30 тонн корма для собак и кошек Москвы и Подмосковья, которые живут на улицах или в приютах.
«Зимой для животных, у которых нет теплого дома, вопрос еды становится жизненно важным: риск погибнуть выше, так как источников питания меньше, а еды организму нужно больше — на холоде собаки и кошки почти не спят и много двигаются»
На сайте акции можно купить определенное количество корма или оставить любую сумму пожертвования. Также на сайте есть форма заявки для получения корма, заполнить ее может любой приют или волонтер.
Источник: пресс-служба «Ники»