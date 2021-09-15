Московский зоопарк перешел на осенний режим. Теперь он работает до 19:00
В России разрешили добывать животных из Красной книги
«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных. Теперь один пассажир может взять с собой до трех питомцев
Видео дня
Хвостатые подопечные фонда «Рэй» расправляются с 2020 годом. Ведь год плохой, а мальчики — хорошие
На рейсах S7 питомцы смогут летать на соседнем кресле с хозяином
К концу января в России изготовят вакцину от коронавируса для животных
Опрос
Три четверти россиян держат у себя домашних животных
Совет дня
Не шуметь в московских парках, чтобы не разбудить животных
«Это лишь единичные случаи»: «Аэрофлот» потребовал, чтобы блогер опроверг свои слова о смертях животных при перелетах
«Аэрофлот» ужесточит правила перевозки животных
В Москве пройдет Petshop Sup — заплыв на сапах с четвероногими
Utair разрешила перевозить до 10 домашних животных в салоне самолета. Другие авиакомпании ограничиваются тремя
Фото дня
В Московском зоопарке родился детеныш северного морского котика. Посмотрите, какой он милый!
Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
Россельхознадзор заявил, что создает вакцину от COVID-19 для животных
В Москве стартовал «Месяц помощи животным»