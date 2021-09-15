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Московский зоопарк перешел на осенний режим. Теперь он работает до 19:00
15 сентября 2021

Московский зоопарк перешел на осенний режим. Теперь он работает до 19:00

В России разрешили добывать животных из Красной книги
2 августа 2021

В России разрешили добывать животных из Красной книги

«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных. Теперь один пассажир может взять с собой до трех питомцев
22 июня 2021

«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных. Теперь один пассажир может взять с собой до трех питомцев

Хвостатые подопечные фонда «Рэй» расправляются с 2020 годом. Ведь год плохой, а мальчики — хорошие
Видео дня
22 декабря 2020

Хвостатые подопечные фонда «Рэй» расправляются с 2020 годом. Ведь год плохой, а мальчики — хорошие

На рейсах S7 питомцы смогут летать на соседнем кресле с хозяином
16 декабря 2020

На рейсах S7 питомцы смогут летать на соседнем кресле с хозяином

11 декабря 2020

К концу января в России изготовят вакцину от коронавируса для животных

Три четверти россиян держат у себя домашних животных
Опрос
30 ноября 2020

Три четверти россиян держат у себя домашних животных

Совет дня
6 ноября 2020

Не шуметь в московских парках, чтобы не разбудить животных

9 октября 2020

«Это лишь единичные случаи»: «Аэрофлот» потребовал, чтобы блогер опроверг свои слова о смертях животных при перелетах

«Аэрофлот» ужесточит правила перевозки животных
15 сентября 2020

«Аэрофлот» ужесточит правила перевозки животных

В Москве пройдет Petshop Sup — заплыв на сапах с четвероногими
9 сентября 2020

В Москве пройдет Petshop Sup — заплыв на сапах с четвероногими

Utair разрешила перевозить до 10 домашних животных в салоне самолета. Другие авиакомпании ограничиваются тремя
8 сентября 2020

Utair разрешила перевозить до 10 домашних животных в салоне самолета. Другие авиакомпании ограничиваются тремя

В Московском зоопарке родился детеныш северного морского котика. Посмотрите, какой он милый!
Фото дня
28 августа 2020

В Московском зоопарке родился детеныш северного морского котика. Посмотрите, какой он милый!

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
26 августа 2020

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных

Россельхознадзор заявил, что создает вакцину от COVID-19 для животных
17 августа 2020

Россельхознадзор заявил, что создает вакцину от COVID-19 для животных

В Москве стартовал «Месяц помощи животным»
1 августа 2020

В Москве стартовал «Месяц помощи животным»