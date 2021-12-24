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Музей «Гараж» открыл набор на курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом. Сама программа начнется 6 февраля 2022 года.
Задача курса — подготовка профессионалов, которые смогут проводить экскурсии на родном языке. Каждое воскресенье с февраля по июль участники будут слушать лекции об истории искусства и музеологии, участвовать в мастер-классах по работе с информацией, самостоятельному исследованию и публичной речи.
Курс рассчитан на 10 участников, которых отберут на конкурсной основе. Для слушателей предусмотрена ежемесячная стипендия в размере 10 000 рублей. Подать заявку можно до 1о января 2022 года здесь.
Источник, фотографии: пресс-служба «Гаража»