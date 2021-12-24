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«Гараж» открыл набор на курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом
«Гараж» открыл набор на курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом
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«Гараж» открыл набор на курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом

Музей «Гараж» открыл набор на курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом. Сама программа начнется 6 февраля 2022 года.

Задача курса — подготовка профессионалов, которые смогут проводить экскурсии на родном языке. Каждое воскресенье с февраля по июль участники будут слушать лекции об истории искусства и музеологии, участвовать в мастер-классах по работе с информацией, самостоятельному исследованию и публичной речи.

Курс рассчитан на 10 участников, которых отберут на конкурсной основе. Для слушателей предусмотрена ежемесячная стипендия в размере 10 000 рублей. Подать заявку можно до 1о января 2022 года здесь.

Источник, фотографии: пресс-служба «Гаража»

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