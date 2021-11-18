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«Гараж» показал проект своего нового здания в Парке Горького
«Гараж» показал проект своего нового здания в Парке Горького
Новости

«Гараж» показал проект своего нового здания в Парке Горького

обновлено22 ноября 2021

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Музей «Гараж» представил проект своего нового павильона «Шестигранник» в Парке Горького.

В пространстве площадью 9 500 квадратных метров будет три выставочных пространства (два — в гранях здания, одно — на новом подземном уровне), библиотека, книжный магазин и кафе. Внутренний двор станет открытым публичным пространством.

Музей современного искусства «Гараж» откроет новое здание — павильон «Шестигранник» в Парке Горького.

Подробности о новом проекте музей расскажет 22 ноября в 14:00 на пресс-конференции. «Шестигранник» станет местом для социального взаимодействия и показа самых разных художественных практик», — пишет «Гараж».

Павильон «Шестигранник» построен в 1923 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского. Именнно здесь «Гараж» планировал разместиться, когда уезжал из Бахметьевского гаража, однако здание «Шестигранника» было в плохом состоянии.

Источник: «Гараж»

Фотографии: Garage

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