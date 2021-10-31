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Из-за локдауна исторический музей открыл сбор донатов
31 октября 2021

Из-за локдауна исторический музей открыл сбор донатов

24 октября 2021

Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни

ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»
16 сентября 2021

ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»

В Москве построят филиал Эрмитажа
25 августа 2021

В Москве построят филиал Эрмитажа

Школьники и студенты получат «Пушкинскую карту» для бесплатного посещения музеев и театров
16 августа 2021

Школьники и студенты получат «Пушкинскую карту» для бесплатного посещения музеев и театров

Сервис дня
26 января 2021

Платформа «Музейный гид» от «ВКонтакте» с каталогом галерей, видео и подкастами

Еврейский музей откроется 24 января. Вход на основную экспозицию в этот день будет бесплатным
22 января 2021

Еврейский музей откроется 24 января. Вход на основную экспозицию в этот день будет бесплатным

Музей Москвы откроется двумя новыми выставками, а экспозицию про ВХУТЕМАС продлят до апреля
21 января 2021

Музей Москвы откроется двумя новыми выставками, а экспозицию про ВХУТЕМАС продлят до апреля

21 января 2021

С 22 января в Москве откроются музеи и библиотеки

Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов
12 января 2021

Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов

В музее «Новый Иерусалим» пройдет выставка «Младшие Брейгели и их эпоха»
19 декабря 2020

В музее «Новый Иерусалим» пройдет выставка «Младшие Брейгели и их эпоха»

Ссылка дня
17 декабря 2020

«Искусство дома» — сайт, где собраны онлайн-выставки 20 столичных галерей

«Гараж» устроит онлайн-лекцию об освоении космоса и паблик-ток с художником Томасом Сарасено
28 ноября 2020

«Гараж» устроит онлайн-лекцию об освоении космоса и паблик-ток с художником Томасом Сарасено

6 ноября 2020

Власти Москвы попросили не передвигаться по городу без необходимости

19 октября 2020

В Подмосковье запретят массовые мероприятия и закроют музеи

Пушкинский музей проведет молодежную конференцию «Точка бифуркации»
10 сентября 2020

Пушкинский музей проведет молодежную конференцию «Точка бифуркации»

TikTok и Минкультуры запустят онлайн-экскурсии по российским музеям
9 сентября 2020

TikTok и Минкультуры запустят онлайн-экскурсии по российским музеям