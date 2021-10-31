Из-за локдауна исторический музей открыл сбор донатов
Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни
ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»
В Москве построят филиал Эрмитажа
Школьники и студенты получат «Пушкинскую карту» для бесплатного посещения музеев и театров
Сервис дня
Платформа «Музейный гид» от «ВКонтакте» с каталогом галерей, видео и подкастами
Еврейский музей откроется 24 января. Вход на основную экспозицию в этот день будет бесплатным
Музей Москвы откроется двумя новыми выставками, а экспозицию про ВХУТЕМАС продлят до апреля
С 22 января в Москве откроются музеи и библиотеки
Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов
В музее «Новый Иерусалим» пройдет выставка «Младшие Брейгели и их эпоха»
Ссылка дня
«Искусство дома» — сайт, где собраны онлайн-выставки 20 столичных галерей
«Гараж» устроит онлайн-лекцию об освоении космоса и паблик-ток с художником Томасом Сарасено
Власти Москвы попросили не передвигаться по городу без необходимости
В Подмосковье запретят массовые мероприятия и закроют музеи
Пушкинский музей проведет молодежную конференцию «Точка бифуркации»
TikTok и Минкультуры запустят онлайн-экскурсии по российским музеям