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ГЭС-2 открыл прием заявок на участие в трехлетней резиденции художниц
ГЭС-2 открыл прием заявок на участие в трехлетней резиденции художниц
Новости

ГЭС-2 открыл прием заявок на участие в трехлетней резиденции художниц

Дом культуры ГЭС-2 и Культурный фонд Chanel открыли прием заявок на участие в трехлетней программе «Своими словами: резиденция для нового поколения художниц».

Проект подойдет художницам, которые работают на пересечении музыки, танца и театрального искусства. Одна из задач резиденции — способствовать гендерному равенству на художественной сцене.

Участниц ждут сессии с российскими и зарубежными менторами, мастер-классы и лекций ведущих практиков исполнительского искусства.

Прием заявок на опен-колл завершится 14 декабря. Прочитать про резиденцию можно на сайте.

Источник: пресс-служба ГЭС-2

Фотографии: Анастасия Пожидаева/The Village

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