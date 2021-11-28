ГЭС-2 открыл прием заявок на участие в трехлетней резиденции художниц

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Дом культуры ГЭС-2 и Культурный фонд Chanel открыли прием заявок на участие в трехлетней программе «Своими словами: резиденция для нового поколения художниц».
Проект подойдет художницам, которые работают на пересечении музыки, танца и театрального искусства. Одна из задач резиденции — способствовать гендерному равенству на художественной сцене.
Участниц ждут сессии с российскими и зарубежными менторами, мастер-классы и лекций ведущих практиков исполнительского искусства.
Прием заявок на опен-колл завершится 14 декабря. Прочитать про резиденцию можно на сайте.
Источник: пресс-служба ГЭС-2
Фотографии: Анастасия Пожидаева/The Village