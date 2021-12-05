Google запустил бесплатную программу профессиональной переподготовки для людей с инвалидностью

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Google открыл регистрацию заявок на бесплатное обучение в рамках программы профессиональной переподготовки людей с инвалидностью «Я могу».
Проект подойдет слабовидящим и слабослышащим, людям с двигательными ограничениями и хроническими заболеваниями. Учащиеся получат доступ к онлайн-курсу с поддержкой кураторов, смогут освоить новую профессию, получить практический опыт и создать портфолио. Программа рассчитана на 3 года, в ней примут участие 2,5 тысячи участников.
Также Google подготовил специальный курс, который поможет людям с нарушениями слуха и зрения использовать продукты Gmail, YouTube, «Google Документы» и «Google Диск» для учебы или работы.
Источник: пресс-служба Google