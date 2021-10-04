adidas проведет тренировки для людей с инвалидностью
В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью
IKEA показала бесплатные дизайн-проекты квартир, где живут люди с инвалидностью
Finn Flare выпустил лукбук весенней коллекции. В съемке поучаствовали паралимпийские чемпионы
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Сайт, который поможет найти работу людям с инвалидностью
В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью
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Запретить класть в почтовые ящики рекламные буклеты
В парке «Красная Пресня» запустили прокат электроколясок