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adidas проведет тренировки для людей с инвалидностью
4 октября 2021

adidas проведет тренировки для людей с инвалидностью

В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью
22 сентября 2021

В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью

IKEA показала бесплатные дизайн-проекты квартир, где живут люди с инвалидностью
20 мая 2021

IKEA показала бесплатные дизайн-проекты квартир, где живут люди с инвалидностью

Finn Flare выпустил лукбук весенней коллекции. В съемке поучаствовали паралимпийские чемпионы
25 марта 2021

Finn Flare выпустил лукбук весенней коллекции. В съемке поучаствовали паралимпийские чемпионы

Ссылка дня
3 декабря 2020

Сайт, который поможет найти работу людям с инвалидностью

В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью
25 ноября 2020

В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью

Предложение дня
21 октября 2020

Запретить класть в почтовые ящики рекламные буклеты

16 августа 2020

В парке «Красная Пресня» запустили прокат электроколясок