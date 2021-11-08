Минюст объяснил, за что признал иноагентами Софью Гройсман и Ольгу Чуракову: Они постили ссылки на «Медузу» и VTimes

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Минюст мотивировал признание журналисток Ольги Чураковой и Софьи Гройсман иноагентами тем, что они выкладывали в соцсетях посты со ссылками на VTimes, «Радио Свобода» и «Медузу».
В частности, Гройсман 29 апреля опубликовала ссылку на пост «Медузы» о том, как как сделать пожертвование изданию, а 20 октября 2020 года — на материал «Радио Свобода» про россиянок в Сирии.
В свою очередь, 14 мая Чуракова опубликовала пост со ссылкой на сайт в VTimes в посте под названием «Что нынче в России почитать».
Чуракову и Гройсман внесли в реестр иноагентов в июле 2021 года. Тогда же The Village поговорил с журналистками о том, как они узнали о своем новом статусе и чем он опасен.
Источник: Софья Гройсман, Ольга Чуракова
Фотографии: Nanna Heitmann/The New York Times