Посетители «ГУМ-катка» смогут выиграть подарки и билеты на Uma2rman

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С 30 декабря на «ГУМ-катке» заработает зона от «МегаФона», там можно будет выиграть новогодние подарки.
Среди призов — перчатки, шапки, термо-кружки, пледы, купоны на горячий чай в кафе на катке, стикерпаки и беспроводные наушники. Также в зоне оператора можно узнать о сервисе единой подписки «МегаФон Плюс».
А чтобы выиграть билеты на концерт группы Uma2rman в Москве 21 января, нужно сфотографироваться у арт-зоны «МегаФона» и залить фото в Instagram с хэштегом #катайвплюсе и отметкой @megafon.
Источник: пресс-служба «МегаФона»
Фотографии: «ГУМ»