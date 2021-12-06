Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тысяч рублей бывшему профессору РГПУ из-за статьи о харассменте

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В Санкт-Петербурге суд частично удовлетворил иск бывшего профессора РГПУ Александра Кобринского к журналистке «Холода» Соне Вольяновой из-за статьи о домогательствах к студенткам.
Суд обязал Вольянову выплатить Корбинскому 300 тысяч рублей, а также опубликовать опровержение на своей странице в Facebook. Хотя изначально Кобринский требовал миллион рублей, а также просил удалить статью «Холода».
При этом мужчина не отрицает, что вступал в сексуальную связь со своими студентками. Его недовольство вызвала часть материала, где описаны эпизоды насилия по отношению к двум девушкам.
В ноябре 2020 года «Холод» выпустил материал «Блистательный профессор», в котором студентки РГПУ рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Кобринского.
Источник: Таисия Бекбулатова