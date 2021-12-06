5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тысяч рублей бывшему профессору РГПУ из-за статьи о харассменте

В Санкт-Петербурге суд частично удовлетворил иск бывшего профессора РГПУ Александра Кобринского к журналистке «Холода» Соне Вольяновой из-за статьи о домогательствах к студенткам.

Суд обязал Вольянову выплатить Корбинскому 300 тысяч рублей, а также опубликовать опровержение на своей странице в Facebook. Хотя изначально Кобринский требовал миллион рублей, а также просил удалить статью «Холода».

При этом мужчина не отрицает, что вступал в сексуальную связь со своими студентками. Его недовольство вызвала часть материала, где описаны эпизоды насилия по отношению к двум девушкам.

В ноябре 2020 года «Холод» выпустил материал «Блистательный профессор», в котором студентки РГПУ рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Кобринского.

Источник: Таисия Бекбулатова

скопировать ссылку

Тэги

Цифра дня
6 декабря 2021

Сколько врачей выступают против законопроектов о QR-кодах

хочу ещё материалов
Закрыть