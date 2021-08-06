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2021-08-06T14:30:03.000+03:00
6 августа 2021
«Холод» запустил тред о давлении на российских журналистов
2021-07-09T13:47:17.000+03:00
9 июля 2021
Мерч журнала «Холод» сняли с продажи из-за надписи
Видео дня
2021-02-10T13:01:41.000+03:00
10 февраля 2021
Гей спорит с православным священником в шоу «Ненавижу тебя?» от журнала «Холод»
2020-12-25T09:46:35.000+03:00
25 декабря 2020
Преподаватель Кобринский подал иск к журналистке «Холода» после текста о домогательствах к студенткам
2020-11-23T15:24:46.000+03:00
обновлено
22 марта 2021
Валерия Гай Германика снимет сериал про маньяка по расследованию журнала «Холод». Он выйдет в 2022 году
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