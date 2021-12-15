Разрешить посещать храмы без QR-кодов

Купить рекламу
Комитет Госдумы хочет внести в законопроект о QR-кодах возможность посещать храмы без цифровых сертификатов.
До этого идею расширить список мест, где не будут требовать QR-коды, предложила Общественная палата России. Она включила в него церкви, религиозные организации традиционных конфессий, больницы и стоматологические кабинеты.
В начале ноября Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта: о QR-кодах в транспорте и общественных местах. Первый из них уже сняли c обсуждения, а второй — рассмотрят 16 декабря.
Источник: «РИА Новости», «Интерфакс»
Обложка: A.Savin / Wikimedia / (CC BY-SA 4.0)