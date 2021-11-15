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Школа Дизайна НИУ ВШЭ и Believe проведут курс по созданию музыки

Направление «Саунд-арт и саунд-дизайн» Школы Дизайна НИУ ВШЭ и дистрибьютор Believe запустили курс «Экономика музыкального творчества».

Проект проведет шесть лекций о работе в современной музыкальной индустрии и воркшоп, после которого участники смогут выпустить релиз. Первая встреча состоится 17 ноября в 19:30 в дизайн-заводе «Флакон». Она посвящена «DIY Философии».

На лекции выступят региональный руководитель сервиса TuneCore в России, саунд-продюсер Евгений Вороновский, а также композитор Андриеш Гандрабур.

Вход свободный, по регистрации. С собой нужно взять QR-код о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте за последние 72 часа.

Источник: представители курса

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